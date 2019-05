Le PM Nguyen Xuan Phuc rencontre des représentants de la communauté vietnamienne en Suède.

Hanoi (VNA) - Peu de temps après son arrivée à Stockholm, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation de haut niveau vietnamienne ont rencontré le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne en Suède.

L'ambassadrice du Vietnam en Suède, Doan Thi Phuong Dung, a souligné que la Suède était un pays ayant une amitié particulière avec le Vietnam. La Suède est le premier pays occidental à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (11 janvier 1969). Les relations entre les deux pays sont passées de l'aide au développement à un partenariat. Les deux pays échangent régulièrement des délégations de haut niveau, notamment la visite récente de la princesse héritière Victoria Ingrid Alice Desiree et plus particulièrement la présente visite officielle en Suède du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté régulièrement, le nombre de visiteurs suédois au Vietnam a connu une forte hausse ces derniers temps.

L’ambassadrice Doan Thi Phuong Dung a déclaré que l’ambassade entretenait des relations étroites avec la communauté vietnamienne de Suède et que plus de 18 000 Vietnamiens vivaient, travaillaient et étudiaient dans toutes les régions suédoises. Il existe des dizaines de grandes entreprises vietnamiennes et des centaines d'autres magasins et entreprises en Suède. La plupart des Vietnamiens vivant en Suède sont diligents, travailleurs, studieux, ne sont pas empêtrés dans les maux sociaux, s’orientent toujours vers la Patrie, s'efforcent sans cesse de bien s'intégrer à la société suédoise.

Des représentants de la communauté vietnamienne lors de la réunion ont partagé avec le Premier ministre et la délégation de haut rang l’accompagnant des activités visant à créer des liens entre la communauté, développer la coopération entre les agences et organisations suédoises avec le Vietnam dans les domaines : éducation, recherche scientifique, culture, commerce. Ils ont également exprimé le souhait que le Parti et l'État créent des conditions plus favorables pour permettre aux Vietnamiens d'outre-mer de demander la réémission de la citoyenneté, de la propriété de terres et de logements au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que l'État et le peuple vietnamiens apprécient toujours et se souviennent du soutien et de l’aide précieux et efficace que la Suède a apportés au Vietnam dans la période la plus difficile de la résistance pour l’indépendance nationale.

Dans la construction du pays, la Suède est également un pays qui a largement aidé le Vietnam à surmonter ses difficultés pour obtenir des succès dans son développement socio-économique. La Suède est également un pays du Nord-Ouest de l'Europe fournissant l'aide non-remboursable la plus importante pour le Vietnam par le biais de projets de soins de santé maternelle et infantile visant à améliorer la vie des minorités ethniques dans les provinces montagneuses du Vietnam.

Le Premier ministre a également déclaré que, bien que l'investissement de la Suède au Vietnam soit faible, par ailleurs, il a été versé dans certains domaines modernes de pointe, tels que les technologies de l'information et les télécommunications. En outre, la Suède coopère activement avec le Vietnam dans le développement vert, la protection de l'environnement, l'éducation, la culture...

Il a apprécié les résultats obtenus par l'ambassade du Vietnam en Suède dans les domaines de la diplomatie, des affaires étrangères et de la protection des citoyens, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également invité l'ambassade à bien faire la promotion du commerce et l'investissement suédois au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité que les Vietnamiens en Suède s’orientent vers leurs pays d’origine et contribuent activement au processus de construction et de développement du pays dans les temps à venir. -VNA