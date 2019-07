Le PM Nguyen Xuan Phuc (4e, droite) et les dirigeants des sociétés japonaises ayant des projets d'investissement au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Poursuivant les activités dans le cadre de sa visite au Japon à Tokyo, le PM Nguyen Xuan Phuc a reçu lundi à Tokyo des dirigeants de sociétés japonaises disposant de projets d'investissement au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le président du groupe Mitsui, Tatsuo Yasunaga, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les réalisations commerciales de Mitsui au Vietnam, notamment en ce qui concerne la transformation et la consommation de produits aquatiques vietnamiens.

Il a salué le projet de coopération de Mitsui avec la compagnie de produits aquatiques Minh Phu (Minh Phu Seafood Company), qui pourrait porter la valeur d'exportation de crevettes de cette entreprise vietnamienne à un milliard de dollars.

Tatsuo Yasunaga, de son côté, a informé le Premier ministre du succès du projet de coopération d’investissement de Mitsui chez Minh Phu Seafood Company, dont la valeur d’investissement dépasse 150 millions de dollars. Dans les temps à venir, les deux parties se coordonneront pour améliorer les produits surgelés destinés à l'exportation, élargir le marché d'exportation, notamment aux Etats-Unis et en Russie.

Lors de la réception du président et directeur général du groupe Maruhan, Han Chang-woo, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam accélérait le processus d'actionnarisation des entreprises d'État de manière efficace, notamment dans des domaines essentiels que sont les transports, les infrastructures, la construction, les télécommunications, l’alimentation, l’agriculture, le commerce, les services, le tourisme...

Le gouvernement est prêt à créer des conditions encore plus favorables pour les entreprises japonaises, notamment le groupe Maruhan, qui a un fort potentiel pour devenir un partenaire stratégique des entreprises publiques, a-t-il annoncé.

Han Chang-woo a exprimé le souhait de recevoir des soutiens du Premier ministre, du gouvernement et des organes vietnamiens compétents lors de son processus de participation à la restructuration des banques au Vietnam.

Recevant M. Mitsuo Ohya, premier vice-président du groupe Toray Industry, le chef du gouvernement a souhaité que Toray Industry investisse au Vietnam dans le secteur textile.

Le Premier ministre vietnamien a demandé à Toray Industries d'étudier et de construire au Vietnam un complexe industriel moderne et fermé, appliquant les dernières technologies, de coopérer avec des partenaires vietnamiens pour la fourniture de composants et de se coordonner avec les ministères et branches compétents dans le développement des ressources humaines dont des ingénieurs dans l'industrie textile.

Lors de la réception de Masayyuki Hyodo, président du groupe Sumitomo, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les activités de coopération entre Sumitomo et de grandes entreprises vietnamiennes telles que le projet de coopération pour le développement de la technologie financière (Fintech), le développement de villes intelligentes.

M. Masayyuki Hyodo a affirmé qu'il ferait de son mieux pour investir au Vietnam, contribuant ainsi au développement du pays.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie de célébration du 25e anniversaire de l’ouverture du premier vol de Vietnam Airlines reliant le Vietnam et le Japon. -VNA