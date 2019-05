Hanoi, 2 mai (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu, le 2 mai à Hanoi, le ministre cubain de la Communication Jorge Luis Perdomo Di-Lella en visite au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le ministre cubain de la Communication Jorge Luis Perdomo Di-Lella. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le Premier ministre vietnamien s'est félicité de la coopération multiforme entre les deux pays, y compris les secteurs des technologies de l'information, de la communication et des télécommunications, en particulier la coopération entre le ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam et le ministère de la Communication de Cuba, estimant que la visite actuelle du ministre cubain Jorge Luis Perdomo Di-Lella contribuera à renforcer davantage la relation de fraternité et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba, en particulier dans le domaine de la communication.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié les réalisations dans l’œuvre de construction et de développement de Cuba et convaincu que, grâce à son potentiel et à sa détermination, Cuba peut construire et développer ses infrastructures des télécommunications modernes.

Il a déclaré qu'avec le potentiel et l'expérience du développement des télécommunications au cours des 30 dernières années, le Vietnam est prêt à partager son savoir, ses politiques et technologies avec Cuba.

Il s’est ainsi déclaré favorable à ce que le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication aide son confrère cubain à créer des produits de télécommunications, à développer l’Internet des objets et à concevoir des logiciels non seulement pour le marché cubain mais aussi pour l’Amérique latine en général.

Le Premier ministre a confié le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication la tâche de diriger les entreprises du secteur d'étudier prochainement la possibilité de construire des usines et de renforcer les activités commerciales du secteur des technologies de l'information, de la communication et des télécommunications à Cuba.

Le ministre cubain de la Communication, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, s’est réjoui d'annoncer les bons résultats de la coopération entre son ministère et le ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam. Les deux parties ont échangé de nombreuses questions liées au renforcement de la coopération en matière de communication, notamment en matière de sécurité du réseau.

Le ministre cubain lui a expliqué qu’il était venu pour apprendre du Vietnam, notamment en matière de développement des technologies de l’information, de défense de la souveraineté dans le cyberespace et de mise en place d’infrastructures de télécommunication à large bande.

Il a également remercié le gouvernement vietnamien de son enthousiasme pour aider Cuba à mettre en place une infrastructure informatique. Dans le même temps, il souhaite continuer à recevoir le soutien du Vietnam à l'avenir.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le gouvernement vietnamien est prêt à aider Cuba à mettre en place un centre de surveillance de la cybersécurité.

Le Premier ministre a également demandé au ministère cubain de la Communication de créer les conditions permettant aux grandes entreprises de technologie de l'information vietnamiennes de rejoindre le marché cubain.- VNA