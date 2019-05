Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la princesse héritière de Suède Victoria Ingrid Alice Désirée. Photo: VNA



Hanoi, le 7 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu la princesse héritière de Suède Victoria Ingrid Alice Désirée à Hanoi le 7 mai, affirmant que sa visite officielle au Vietnam revêtait une importance dans le cadre du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.



Il a déclaré que le Vietnam se souvenait toujours de l’appui précieux et efficace de la Suède à ses causes de développement socioéconomique et de réduction de la pauvreté, l’ayant aidé à atteindre de nombreux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés par l’ONU plus tôt que prévu.



Il s'est déclaré réjoui que le commerce bilatéral avait dépassé 1,5 milliard d’USD l'année dernière et que les investisseurs suédois gèrent actuellement 67 projets totalisant 370 millions d’USD au Vietnam.



Toutefois, les chiffres restent assez modestes et ne correspondent pas encore à tout le potentiel bilatéral, a-t-il souligné.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé son espoir que les entreprises suédoises accompagnant la princesse héritière lors de son voyage trouveront des occasions de nouer des relations avec des partenaires vietnamiens appropriés afin de renforcer la coopération économique.



Le gouvernement vietnamien s'emploie à compléter les institutions et à créer les conditions les plus favorables possibles pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de Suède, a-t-il ajouté.



Il a également exprimé l'espoir que la famille royale et le gouvernement suédois contribueraient à accélérer la signature rapide de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) avant la fin juin 2019 afin de créer une avancée décisive dans les relations commerciales et économiques bilatérales.



La princesse héritière Victoria Ingrid Alice Désirée a déclaré que les entreprises suédoises l'accompagnant souhaitaient renforcer les collaborations avec ses partenaires vietnamiens.



La ministre suédoise du Commerce extérieur, Ann Linde, a déclaré que la Suède considérait que les questions liées aux accords de libre-échange étaient très importantes. Par conséquent, le pays travaillera pour accélérer la signature et la ratification rapides de l'EVFTA, a-t-elle noté. –VNA