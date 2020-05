Hanoi (VNA) - Le 13 mai, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, à la tête d’une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens a assisté aux funérailles nationales à Vientiane de l’ancien Premier ministre lao Sisavat Keobounphanh, ancien président du Comité central du Front lao pour la construction nationale, décédé le 12 mai.

le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, à la tête d’une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens a assisté aux funérailles nationales à Vientiane de l’ancien Premier ministre lao Sisavat Keobounphanh. Photo : VNA

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Bounhang Vorachith et le Premier ministre Thongloun Sisoulith.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple lao ainsi qu'à la famille de l’ancien Premier ministre lao Sisavat Keobounphanh.



Il a déclaré que l'ancien Premier ministre Sisavath Keobounphanh non seulement était un chef talentueux et vertueux du Laos, contribuant grandement à la cause révolutionnaire du peuple lao fraternel, mais également un ami fidèle et un camarade proche du Vietnam pendant les luttes pour la défense nationale et la construction des deux nations.

Son décès a été une énorme perte pour le Parti, l'État et le peuple du Laos et les personnes en deuil, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, ajoutant que le Vietnam a perdu un grand ami qui a apporté d'importantes contributions à la construction, au renforcement et au développement de la grande amitié bilatérale, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple du Laos, les dirigeants lao ont remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens d'avoir partagé leurs condoléances à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre lao.

Le secrétaire général du Parti et président du Laos Bounnhang Vorachit a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien au Laos au cours des dernières années, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Il a également félicité le Vietnam pour ses réalisations dans la lutte contre la maladie et la reprise initiale des activités économiques.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam est prêt à fournir plus d'assistance au Laos afin que les deux pays puissent stabiliser la situation et se concentrer rapidement sur le développement socio-économique.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coordination pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors de la 42e réunion intergouvernementale et de rétablir le partenariat économique dans la période post-pandémique.



Les dirigeants lao ont fait l'éloge de la prise en charge réussie par le Vietnam du rôle de président de l'ASEAN 2020, en particulier pour résoudre les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, tout en intensifiant la coopération du bloc en organisant avec succès des vidéoconférences, en particulier les sommets de l'ASEAN et de l'ASEAN 3 sur le COVID-19.

Le Laos s'est engagé à continuer de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et à l'aider à achever avec brio ses fonctions de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.- VNA