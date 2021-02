Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc assiste à la cérémonie de lancement du programme de plantation d'un milliard d'arbres à Tuyen Quang. Photo: VNA



Tuyen Quang (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a participé le 23 février à la cérémonie de lancement du programme de plantation d'un milliard d'arbres, en écho de la Fête de plantation d'arbres du Printemps Tân Suu (Buffle) 2021, organisée dans la ville de Tuyên Quang, province de Tuyên Quang (Nord).

Soulignant que la protection de l’environnement est une responsabilité de toute la population, le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement et les localités œuvraient activement à protéger et à développer les forêts, à maintenir un taux de couverture forestière d’environ 42% et à générer environ 14 milliards de dollars d'exportations de bois et produits forestiers en 2021, et de plus de 20 milliards en 2025.

Il a confié aux localités et secteurs la tâche de soutenir la province dans la mise en œuvre des programmes, des projets et l’application des réalisations de la 4e Révolution industrielle dans le reboisement … afin de faire de Tuyen Quang l’une des localités exemplaire en matière de développement de la sylviculture.

Toujours mardi matin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie annonçant la décision de reconnaissance de la ville de Tuyen Quang en tant que centre urbain de 2e catégorie relevant de la province homonyme.

Actuellement, la ville de Tuyen Quang comprend 15 unités administratives au niveau de la commune, 10 quartiers et 5 communes, avec une superficie totale de 184,38 km². Le taux de croissance économique moyenne ces trois dernières années a été de 12,5%; le revenu par habitant atteint 72,3 millions de dôngs/personne/an, soit 1,42 fois plus que la moyenne nationale. -VNA