Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 1er mars une réunion en ligne de la permanence du gouvernement avec les localités concernées sur les rapports d'étude de préfaisabilité de cinq projets de transport clés.



Il s’agit de la 4e rocade de la Région de la capitale de Hanoï, de la 3e rocade de Ho Chi Minh-Ville, de l’autoroute Chau Doc – Can Tho – Soc Trang, de l’autoroute Khanh Hoa – Buon Ma Thuot, et enfin, de l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau.



Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, ces cinq projets de transport sont tous des axes routiers importants, concernant les grands centres économiques. Il a donc insisté sur la nécessité de faire de grands efforts et d’agir de façon drastique, scientifique et efficace en se basant sur les enseignements tirés des projets mis en oeuvre auparavant.



Selon la Résolution du 13e Congrès national du Parti, au cours du mandat 2021-2026, il faut achever environ 2.000 km d'autoroutes, a rappelé Pham Minh Chinh, précisant que “700 km sont en construction et aujourd'hui, le gouvernement et les ministères, les organes et les localités discutent pour construire encore 500 km d'autoroute”.