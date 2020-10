Hanoi (VNA) – Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et son épouse ont terminé avec succès leur visite officielle du 18 au 20 octobre au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc et son épouse.

Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et son épouse à l'aéroport international de Nôi Bai. Photo : VNA

Il s’agit de la première tournée à l'étranger du Premier ministre japonais Suga Yoshihide, un mois seulement après sa prise de fonction et de la deuxième fois consécutive qu’un Premier ministre japonais a choisi le Vietnam comme première destination à l’étranger après son entrée en fonction.

Dans le cadre de cette visite, le chef du gouvernement japonais a eu une rencontre avec le Secrétaire général du Parti communiste et Président du Vietnam Nguyen Phu Trong, un entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, une entrevue avec la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et assisté à la cérémonie de signature de 12 documents entre des ministères, des secteurs, des localités et des entreprises des deux pays.

Le Premier ministre japonais a également rencontré Pham Minh Chinh, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d'organisation, président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon et des étudiants de l’Université Vietnam-Japon.

Lors des rencontres, les deux parties se sont déclarées satisfaits du développement solide et intégral des relations entre le Vietnam et le Japon, avec leur confiance politique élevée ces dernières années ainsi que leur partage et entraide, leur promotion de la coopération internationale dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer la confiance politique grâce au maintien de visites et de contacts de haut niveau, l’efficacité des mécanismes de dialogue ainsi que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral démocrate du Japon, entre les deux gouvernements et les deux organes législatifs.

Elles ont décidé d'appliquer la réglementation sur les voyages prioritaires entre les deux pays, de reconnecter bientôt les lignes commerciales, de reprendre des activités de coopération, de promouvoir la signature précoce d'une Vision à moyen et long terme de la coopération agricole dans la période suivante, de s'engager à ouvrir prochainement des marchés pour le longane vietnamien et le mandarine japonaise, et d’augmenter le nombre et les domaines d'accueil des stagiaires vietnamiens au Japon.

Les deux parties ont affirmé se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre efficace des projets de coopération importants ; de renforcer la coopération dans des domaines tels que la réponse au changement climatique, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, l’amélioration de la capacité de résilience à la sécheresse et à l’intrusion de l'eau salée, de protection de l'environnement, de traitement des inondations dans les rivières, grandes villes, et la construction de l'administration électronique.

Elles sont convenus de coopérer étroitement lors des forums internationaux et régionaux tels que l'ASEAN, le Mékong et les Nations Unies, et de promouvoir les mécanismes de connexion économique tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP).

Elles ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol, et de faire respecter le droit en Mer Orientale, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Les deux parties se sont accordées pour une coopération étroite pour approfondir les relations Vietnam-Japon.

A cette occasion, Les deux Premiers ministres des deux pays ont assisté à la cérémonie de signature de 12 documents entre des ministères, des secteurs, des localités et des entreprises des deux pays pour une valeur totale de près de 4 milliards de dollars.

La visite du Premier ministre japonais contribuera à consolider les relations bilatérales, tout en étant l'occasion de promouvoir l'image d'un Vietnam sûr engagé dans un développement vigoureux et une intégration mondiale.-VNA