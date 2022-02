Hanoï, 5 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion le 4 février pour examiner l'avancement de la section de l’Est du projet d'autoroute Nord-Sud.

Le PM inspecte l'avancement du tronçon de l’Est du projet d' autoroute Nord-Sud . Photo : VNA

Auparavant, il avait effectué une inspection sur place de la construction de l'autoroute Mai Son - Autoroute nationale 45 et de l'autoroute Nghi Son - Dien Chau, qui traversent les provinces de Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghe An.

Le ministre des Transports, Nguyen Van The, a déclaré qu'il y avait cinq projets de construction de routes de Ninh Binh à Ha Tinh dans le cadre de la section de l’Est du projet d'autoroute Nord-Sud au cours de la période 2017-2020, à savoir Cao Bo - Mai Son, Mai Son - Autoroute nationale 45, Autoroute nationale 45 – Nghi Son, Nghi Son – Dien Chau et Dien Chau – Bai Vot.

Parmi eux, l'autoroute Cao Bo - Mai Son a été inaugurée comme prévu, le projet Mai Son - Autoroute nationale 45 a été achevé à 59%, le Dien Chau - Bai Vot à 1,5% et le reste à 10-14%.

Il a attribué le retard des quatre projets à la lenteur du dégagement du site, à l'incapacité des investisseurs à conclure des contrats de crédit, à la capacité limitée de plusieurs entrepreneurs et à l'approvisionnement en matériaux de construction.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Transports de travailler en étroite collaboration avec les secteurs et les localités pour dégager des obstacles existantes, et rechercher des consultants plus qualifiés.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a été tenu de revoir la réglementation relative à la gestion des matériaux de construction afin d'éviter une hausse anormale des prix qui entraîne un gaspillage des actifs de l'État et une concurrence malsaine.

Le Premier ministre a également appelé à une plus grande attention pour assurer la vie des ménages relocalisés et intensifier la campagne de vaccination pour les travailleurs des projets afin d'accélérer leur progression.- VNA