Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a félicité son homologue Justin Trudeau du Parti libéral du Canada pour sa victoire aux élections législatives.

Le Premier ministre Justin Trudeau, lors de son discours de victoire. Source: Radio-Canada

Le parti a obtenu 156 sièges au parlement pour diriger le gouvernement pour le deuxième mandat.Le Vietnam et le Canada ont établi des relations diplomatiques officielles en 1973.Après la réélection du Premier ministre Justin Trudeau, la directrice du Conseil commercial Canada-Vietnam, Elizabeth McIninch, a déclaré que le Canada souhaite dynamiser les échanges commerciaux avec le Vietnam.En 2018, le Vietnam était le premier partenaire commercial et le cinquième pays à envoyer le plus grand nombre d’étudiants au Canada (20.000 personnes) parmi les membres de l’ASEAN, a-t-elle précisé.Les relations entre les deux pays seront renforcées pendant le prochain mandat du gouvernement de Justin Trudeau. Le Canada a décidé de porter le partenariat avec le Vietnam au niveau intégral.L’étoile montante de l’Asie du Sud-Est maintient une croissance annuelle d’environ 7% depuis dix ans et son secteur de fabrication se développe rapidement, a déclaré Luis Silva, expert des relations intergouvernementales. – VNA