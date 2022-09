Chirurgie réussie d'une patiente atteinte d’une tumeur du visage. Photo: VTV



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité mercredi 14 septembre les médecins de l’Hôpital central d’odonto-stomatologie pour le succès d’une opération visant à ôter une énorme tumeur du visage d’une patiente âgée.



Il s’agissait d’une intervention chirurgicale de 5 heures, du fait de la complexité due à l’emplacement de la tumeur, de l’âge avancé de la patiente et de sa mauvaise santé en raison d’une hypertension artérielle.



Dans sa lettre de félicitations, le chef du gouvernement a hautement apprécié le niveau de la médecine vietnamienne, la preuve la plus évidente étant le traitement des cas difficiles et dangereux, apportant de la joie aux patients, à leurs familles et inspirant la confiance du peuple.



Cela revêt une signification importante affirmant la capacité à maîtriser la technologie, la coordination opportune et efficace et l’éthique du personnel médical, a-t-il souligné.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’expertise et l’éthique professionnelle du personnel médical en général et de celui de l’Hôpital central d’odonto-stomatologie à Hanoi en particulier.



Il s’est déclaré convaincu que des générations du secteur de la santé surmonteront toujours les difficultés et s’uniront pour bien mettre en œuvre la cause de la protection et des soins de la santé du peuple. –VNA