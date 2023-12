Dubaï, 1er décembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le directeur général du groupe Standard Chartered Bill Winters ont coprésidé un événement sur la collecte de fonds pour mettre en œuvre l'engagement du Vietnam en faveur du changement climatique, le 1er décembre (heure locale) à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont accueilli le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), les pays participants se sont engagés conjointement à atteindre zéro émission nette, la transition énergétique, la réduction des émissions de méthane, la protection des forêts et le renforcement de la résilience des communautés et de l'environnement.

Grâce aux engagements pris lors de la COP26, le Vietnam et ses partenaires internationaux ont adopté la Déclaration politique sur la création du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), avec l'objectif et les actions nécessaires pour mettre en œuvre la transition verte, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a suggéré aux organisations et aux entreprises d'établir de nouvelles visions, d'adopter une nouvelle pensée, de faire preuve d'une plus grande détermination et de prendre des mesures plus drastiques pour accompagner le gouvernement vietnamien dans la réalisation des objectifs de réponse au changement climatique.

Ils ont été exhortés à continuer d'aider le Vietnam à perfectionner les mécanismes et les institutions, les ressources financières, la technologie, l'expérience de gestion et les ressources humaines afin de réaliser son désir de politiques et de mécanismes ouverts, d'infrastructures fluides et de gouvernance intelligente pour aider le Vietnam dans la transition vers l'énergie verte et atteindre un niveau net d'énergie. -zéro émission d’ici 2050.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les représentants des pays participant à la COP28 ont pris une photo de groupe. Photo : VNA

Bill Winters, pour sa part, a exprimé son ferme soutien aux engagements, mesures et actions du Vietnam dans le processus de transition verte vers zéro émission nette d'ici 2050.

Il a déclaré que Standard Chartered augmenterait son soutien au Vietnam pour lever des fonds, attirer des ressources financières vertes et promouvoir la croissance verte, conformément aux engagements pris lors de la COP26. La banque vise également à contribuer au développement du Vietnam, notamment en créant un marché des capitaux verts et un marché des crédits carbone.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et des représentants des ministères, agences et organisations internationales vietnamiennes ont assisté à l'échange de neuf accords de coopération entre ministères, agences, organisations et entreprises pour soutenir le développement vert du Vietnam.

Lors d'une réception antérieure pour Bill Winters et d'autres dirigeants de la banque, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que la banque continue d'aider le Vietnam avec des sources financières préférentielles pour promouvoir la croissance verte, la transformation numérique et la transition énergétique durable. Il a également encouragé les investissements dans les infrastructures stratégiques, notamment les infrastructures numériques et vertes, ainsi que dans les projets d'infrastructure clés.

Le Vietnam continuera à créer des conditions favorables pour que Standard Chartered puisse maintenir et développer ses opérations dans le pays, dans un esprit « d'harmonisation des intérêts et de partage des risques », a-t-il déclaré. - VNA