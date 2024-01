Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lundi 8 janvier lors d’une conférence en ligne sur le déploiement des tâches bancaires en 2024 au secteur bancaire de bien mettre en œuvre son rôle de vaisseau sanguin de l’économie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprimant lors de la conférence sur le déploiement des tâches du secteur bancaire pour 2024. Photo: VNA





S’exprimant lors de l’événement organisé par la Banque d’Etat du Vietnam (BEV), il a salué le secteur bancaire qui a su braver les difficultés et défis en 2023 pour obtenir des résultats significatifs contribuant aux réalisations globales du pays, citant une batterie d’outils et de solutions visant à stabliser la macroéconomie, à contrôler l’inflation, à soutenir la reprise et la croissance.



Il a exprimé sa joie qu’en 2023, dans un contexte de nombreuses difficultés, les dépôts dans le système bancaire s’étaient élevés à 13,5 millions de milliards de dôngs (environ 554,6 milliards de dollars), preuve d’une amélioration de la vie de la population et de sa confiance dans le Parti, l’Etat et le système bancaire.



Mettant en avant l’importance de cette année pour la mise en œuvre du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025, conformément aux résolutions du 13e Congrès nationale du Parti et de l’Assemblée nationale, il a demandé à la BEV et au secteur bancaire d’unir leurs forces avec les ministères, branches, organismes et localités pour réaliser les tâches pour 2024, dans l’esprit de ne pas dire "non" ni "difficile" ni "oui" mais sans passer à l’acte.



Le secteur bancaire doit être un soutien des particuliers et des entreprises, ne pas les laisser en pénurie de capitaux, ne pas laisser se produire les pratiques malsaines, la corruption dans le système bancaire, se mettre au service du développement rapide, inclusif et durable, a-t-il souligné.

Vue de la conférence sur le déploiement des tâches du secteur bancaire pour 2024, à Hanoi, le 8 janvier. Photo: VNA





Il a demandé au secteur bancaire de continuer de suivre de près la situation nationale et internationale afin de formuler des réponses politiques en temps opportun, de se concentrer sur la conduite proactive, flexible, opportune et efficace de la politique monétaire, associée à une politique budgétaire expansionniste raisonnable, ciblée et à d’autres politiques macroéconomiques, dans le but de prioriser la promotion de la croissance liée à la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation à environ 4 - 4,5%, de garantir les grands équilibres de l’économie nationale, la stabilité du marché monétaire, des changes et la sécurité opérationnelle du système des organismes de crédit.

Il faut mettre en œuvre une gestion flexible et harmonieuse entre les taux d’intérêt et les taux de change en fonction de la situation du marché, des évolutions macroéconomiques et des objectifs de la politique monétaire ; assurer l’équilibre entre croissance et inflation", a-t-il recommandé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également ordonné de déployer des solutions de crédit pour dégager les goulots d’étranglement et promouvoir la production et le commerce, de canaliser les crédits vers les secteurs jugés prioritaires, les moteurs de crossance, et de contrôler strictement les crédits aux secteurs potentiellemen à risque ; de cesser de concentrer les crédits sur un certain nombre de grandes entreprises et de clients.

Le secteur bancaire doit promouvoir la mise en œuvre efficace de programmes et de politiques de crédit préférentiel ; prendre des mesures plus drastiques pour continuer à réduire les taux d’intérêt des prêts, déployer énergiquement le projet "Restructuration du système des organismes de crédit associée au traitement des créances douteuses sur la période 2021-2025" ; promouvoir la transformation numérique, les paiements autres qu’en espèces et développer l’écosystème numérique ; améliorer le cadre juridique pour promouvoir un développement sûr, sain, harmonieux et durable des activités monétaires et bancaires, a-t-il encore indiqué. – VNA