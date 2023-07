Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi 8 juillet dans la ville de Cân Tho (Sud) d’éliminer les goulots d’étranglement en termes de matières premières et matériaux pour les projets d’autoroute et d’augmenter le financement des projets d’aide publique au développement (APD) pour le delta du Mékong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprimant lors de la conférence à Cân Tho, le 8 juillet. Photo: VNA

Coprésidant une conférence avec le vice-Premier ministr Trân Luu Quang, avec la participation des ministres et des responsables de 13 provinces et villes du delta du Mékong, le chef du gouvernement a souligné que le delta du Mékong est une région stratégique particulièrement importante du pays sur les plans politique, économique, sociale, sécuritaire, de défense et d’affaires extérieures.

Ces dernières années, une série de projets d’autoroutes ont été lancés dans le delta du Mékong, alors que les projets qui avaient été lancés se sont accélérés. Jusqu’à présent, 171 km d’autoroutes ont été mises en service.

Huit projets d’autoroutes d’une longueur totale de plus de 460 km, représentant un investissement total d’environ 94.400 milliards de dôngs, sont en cours de contruction.

Il s’agit des projets d’autoroutes Nord-Sud à l’est du tronçon Cân Tho-Cà Mau, Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang, Cao Lanh-An Huu, My An-Cao Lanh, My Thuân-Cân Tho, Pont My Thuân 2, Cao Lanh-Lô Te et Lô Te-Rach Soi.

Les ouvrages devront être achevés pour l’essentiel durant la période 2021-2025 pour leur mise en service en 2026. Ainsi, d’ici 2026, le delta du Mékong disposera d’environ 554 km d’autoroutes.

Selon les autorités locales, la mise en œuvre des projets est pour l’essentiel favorable, mais il existe un certain nombre de difficultés et problèmes, principalement liés au dégagement des terrains et à la source des matériaux de remblai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les APD constituent l’une des principales sources de capitaux pour l’investissement dans le développement socio-économique.

Ces dernières années, parallèlement aux programmes et projets utilisant les APD mis en œuvre sans heurts et efficacement, de nombreux autres ont rencontré des difficultés relatives à leur gestion, leur administration et leur mise en oeuvre, y compris ceux dans la région du delta du Mékong, a-t-il indiqué.

Il a chargé notamment les ministères du Plan et de l’Investissement, des Finances, de la Construction, des Ressources naturelles et de l’Environnement, des Transports et les provinces et villes concernées de finaliser les procédures et réglementations en vue du dégagement des terrains des projets et de la fourniture des matériaux de remblai.

Le chef du gouvernement a également demandé d’augmenter le financement des 62 projets financés par les aides publiques au développement et les prêts à taux préférentiels d’un montant total de 56.442 milliards de dôngs (2,8 milliards de dollars).

Estimant que la marge de manoeuvre reste considérable, il a accepté d’allouer 90% des prêts étrangers aux projets dans le delta du Mékong pour bien préparer de nouveaux projets, lever les obstacles, accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics et des ADP dans la région. – VNA