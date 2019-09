Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc inspecte une digue côtière dans la commune de Tan Thanh, district de Go Cong Dong, province de Tien Giang (Photo: VNA)



Tien Giang, 27 septembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung ont inspecté une digue côtière dans la commune de Tan Thanh, district de Go Cong Dong, l'un des points chauds de glissements de terrain dans la province de Tien Giang (delta du Mékong), le 27 septembre.



Lors d'une séance de travail avec les dirigeants de 13 villes et provinces de la région l'après-midi du même jour, le Premier ministre leur a demandé de prendre des mesures pour résoudre complètement le problème.



Le delta du Mékong étant le plus durement touché par le changement climatique, il a affirmé que le parti et l'État feraient de leur mieux pour soutenir le développement régional et a souligné la nécessité d'appliquer une technologie moderne pour lutter plus efficacement contre les glissements de terrain, limiter l'exploitation du sable sur les rivières et faire une planification résidentielle appropriée.



Le chef du gouvernement a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de collaborer avec les ministères et les organismes pour étudier la prévention des glissements de terrain dans le delta du Mékong avec des mesures spécifiques et efficaces.



Il a ajouté que le gouvernement demanderait à l’Assemblée nationale d'allouer près de 3 000 milliards de dongs (130,4 millions de dollars) pour la période 2019-2020, ajoutant qu'un milliard de dongs et une autre aide publique au développement seraient nécessaires pour assurer la sécurité et la vie des habitants du delta du Mékong.



Le Premier ministre a également exhorté les localités à utiliser efficacement cette somme pour aider le delta du Mékong à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles. Les ministères du Plan et de l'Investissement, de l'Agriculture et du Développement rural, des agences et des localités doivent également se joindre à l'effort.



Sur le projet d’autoroute Trung Luong - My Thuan, il a loué les unités concernées pour avoir achevé 27% des travaux et leur a demandé de terminer la construction le 30 avril 2020 comme prévu.



À cette occasion, le Premier ministre a également demandé le lancement de la construction du pont My Thuan 2 en mars 2020.



Récemment, il a accepté d'allouer plus de 3,1 milliards de dongs aux deux projets.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été invité à organiser prochainement une conférence sur la production de cultures hiverno-printanière et à faire face au manque d'eau douce dans la région dans le contexte de sécheresse et d'intrusion saline cette année.



Au cours de la dernière décennie, plus de 16 000 milliards de dongs provenant du budget de l’État ont été utilisés pour des travaux de construction contre les glissements de terrain. Rien qu'en 2018, le Premier ministre a permis de dépenser 1 500 milliards de dongs pour 29 projets de résistance aux glissements de terrain dans les zones riveraines et côtières de 13 villes et provinces régionales. -VNA