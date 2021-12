Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement vient d'annoncer la conclusion du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion en ligne des localités sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.



Afin de réaliser l'objectif « Adaptation sûre et flexible, contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 », de favoriser la reprise et le développement socio-économiques, le Premier ministre a demandé aux localités et aux organes compétents de ne pas organiser de rassemblements de masses, notamment au Nouvel An et au Nouvel An lunaire, de sanctionner sévèrement les violations... Il faut assurer un accès facile des habitants au services de santé, améliorer les capacités des établissements médicaux locaux, bien préparer des équipements, des médicaments et du personnel, selon le Premier ministre.



En outre, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’éviter absolument la négligence, de suivre de près la situation pour détecter rapidement la présence de nouveaux variants au Vietnam, de renforcer le dépistage chez les personnes et dans les zones à haut risque...



Il a également demandé plus de rapidité dans la mise en œuvre de la campagne de vaccination. Au plus tard le 31 décembre 2021, la 2e injection doit être complétée pour les personnes de 18 ans et plus. Il faut terminer la 2e injection pour les personnes âgées de 12 à 18 ans en janvier 2022, et la 3e injection pour les personnes âgées de 18 ans et plus au premier trimestre 2022...



Les localités continuent de consulter les entreprises et les habitants sur la mise en œuvre de mesures efficaces et appropriées pour prévenir et contrôler l'épidémie et assurer la sécurité des activités économiques, à prêter attention à la sécurité sociale, à promouvoir la communication afin que les gens participent activement à la prévention et au contrôle de l'épidémie.-VNA