Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 20 avril, après la conférence pour annoncer et mettre en œuvre la Planification globale nationale pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence nationale sur l'accélération et l'amélioration de la qualité des travaux de planification au cours de la période 2021-2030.



Cet événement, organisé en présentiel et par visioconférence, a réuni des membres du gouvernement et des dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays.



Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en œuvre de la loi sur la planification était une tâche politique importante du gouvernement et des ministères, des secteurs et des localités.



Ces derniers temps, la mise en œuvre des tâches et des travaux selon la loi sur la planification a connu certains progrès. Cependant, les progrès n'ont pas encore été comme prévu, a-t-il indiqué, précisant que le taux de planifications approuvées par les autorités compétentes ne représentait qu’un peu plus de 16 %.



Le nombre de planifications restantes que les ministères, les secteurs et les localités doivent achever en 2023 est donc très grand, a-t-il souligné.



Pour accélérer le rythme de travail et améliorer la qualité des planifications, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux agences ministérielles d'examiner d'urgence les documents détaillant et guidant la mise en œuvre de la loi sur la planification, pour proposer des modifications en cas de nécessité, éliminer ainsi rapidement les difficultés.



Pham Minh Chinh a également ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de bien se coordonner dans ce travail, d’accélérer et achever l’élaboration, l'évaluation, l'approbation des planifications de niveau national, régional et provincial en 2023 en assurant leur qualité. -VNA