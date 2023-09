Photo d'illustration : VNA

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les ministères et les localités pour leurs efforts et leur détermination à terminer les travaux dans les délais et avec une grande qualité.Afin de disposer d'environ 3.000 km d'autoroutes d'ici 2025 et de 5.000 km d'ici 2030, comme le prévoit la Résolution du 13e Congrès national du Parti, le chef du gouvernement a exhorté les agences concernées et les autorités locales à tous les niveaux de déployer davantage d'efforts, d'éliminer les difficultés et de gérer les problèmes existants liés à le déblaiement des chantiers, les travaux d'infrastructures techniques, l'exploitation et la fourniture des matériaux de construction afin d'accélérer l'avancement des travaux de construction, de mettre en œuvre les projets dans les délais et d'assurer leur qualité.Ils sont également chargés de revoir les connexions entre les différentes autoroutes pour promouvoir l'efficacité et le développement socio-économique des régions, des localités et de l'ensemble du pays.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministre des Transports, au président du Comité de la gestion du capital d'État dans les entreprises et aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux d'encourager et de récompenser de manière appropriée et opportune les organisations et les individus, dans le but de renforcer davantage l'esprit d'émulation dans les ouvrages et projets de transports nationaux.Le Premier ministre a demandé au ministre du Plan et de l'Investissement de coordonner avec le ministre des Finances la publication urgente de documents guidant les ministères, les agences centrales et les localités sur les ajustements de capital pour les tâches et les projets du programme de redressement et de développement socio-économique et d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025.Les ajustements doivent garantir un décaissement maximal du capital alloué et résoudre immédiatement les problèmes liés aux sources de capitaux pour le projet de l'autoroute Nord-Sud de l'Est et d'autres projets clés. Il devrait être terminé avant le 9 septembre.Le bureau du gouvernement surveillera et inspectera régulièrement la mise en œuvre de la dépêche officielle et fera rapport au Premier ministre mensuellement. - VNA