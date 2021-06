Le Premier ministre Pham Minh Chinh (4e à partir de la gauche) et Nitin Kapoor , président d'AstraZeneca aux marchés asiatiques, également président et directeur général d' AstraZeneca Vietnam(3e à partir de la gauche). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 29 juin, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une réunion urgente avec une délégation du groupe AstraZeneca dirigée par Nitin Kapoor, président d'AstraZeneca aux marchés asiatiques, également président et directeur général d'AstraZeneca Vietnam.

Nitin Kapoor a déclaré apprécier les efforts du gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre de la stratégie vaccinale et le développement socio-économique avec de nombreux résultats positifs.

Il a également salué les efforts drastiques et constants du gouvernement et du Premier ministre du Vietnam dans la mise en œuvre persistante du « double objectif » dans l'esprit de « combattre la pandémie, c'est comme combattre l'ennemi », ainsi que dans la réalisation efficace de la stratégie vaccinale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré à AstraZeneca de créer toutes les meilleures conditions possibles pour que le Vietnam puisse disposer d’au moins 10 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 d'ici début août 2021 pour réaliser efficacement sa stratégie vaccinale et fournir à sa population des injections gratuites de manière opportune, sûre et efficace.

Le chef du gouvernement vietnamien a par ailleurs demandé à AstraZeneca de coordonner étroitement avec le Vietnam pour l’assister dans la production de vaccins dans le pays et pour réduire le prix de vente du vaccin au Vietnam.

Pour sa part, Nitin Kapoor a déclaré que la demande mondiale de vaccins anti-COVID-19 en ce moment était énorme, alors que la capacité mondiale de production de vaccins était encore limitée. Les fournisseurs de vaccins sont incapables de répondre à tous les besoins de tous les pays.

Cependant, Nitin Kapoor a promis au Premier ministre vietnamien de faire rapport aux dirigeants d’AstraZeneca pour donner la priorité au transfert d'au moins 8 millions de doses de vaccin au Vietnam en juillet et début août 2021. Il s'est également engagé à rendre compte aux autorités compétentes d'AstraZeneca pour étudier la possibilité sur une réduction du prix de vente au Vietnam.

Nitin Kapoor a déclaré qu'AstraZeneca soutiendrait le Vietnam dans la production de vaccins dans le pays et augmenterait ses investissements dans la production de médicaments au Vietnam. En outre, la société compte promouvoir des programmes de soutien au secteur de la santé du Vietnam, selon lui.

Le directeur d'AstraZeneca Vietnam a exprimé sa conviction qu'avec l'attention drastique et particulière du gouvernement vietnamien et du Premier ministre Pham Minh Chinh, la participation de l'ensemble du système politique et le soutien du peuple, le Vietnam réussirait à atteindre son « double objectif »: contrôle du COVID-19 et développement socio-économique. -VNA