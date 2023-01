Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé vendredi à Hanoi son souhait et sa conviction qu’avec un nouveau souffle de la nouvelle année, le Vietnam obtiendra cette année des résultats socio-économiques plus importants que 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion de la permanence du gouvernement. Photo: VNA



S’exprimant lors de la réunion de la permanence du gouvernement, il a souligné que la fête du Nouvel An lunaire 2023 a été célébrée dans la paix, la joie et le bonheur de rassemblement tels que les objectifs fixés par le secrétariat du Comité central du Parti et le gouvernement, donnant une nouvelle énergie et un nouveau souffle pour que toute la nation entre de plain-pied dans la nouvelle année.



Concernant les tâches clés après la fête du Nouvel An lunaire et en 2023, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, organes et localités de se mettre rapidement au travail, de ne pas organiser des excursions printanières qui affectent le rythme des activités de production et de commerce.

Dans leur champ de compétence respectif, ils doivent se concentrer sur la mise en œuvre des tâches et solutions prévues dans les résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, notamment la résolution n°01/NQ-CP datée du 6 janvier 2023 du gouvernement sur les principales tâches et solutions pour mettre en oeuvre le plan de développement socio-économique, le budget prévisionnel de l’Etat, et améliorer l’environnement des affaires, élever la compétitivité nationale en 2023, a-t-il indiqué.

Il a exhorté les ministères, organes et localités à créer une atmosphère enthousiaste, à s’efforcer d’accomplir les tâches assignées dès le début de l’année pour contribuer à la mise en œuvre réussie des objectifs, des cibles, des tâches du plan de développement socio-économique de 2023.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de se concentrer sur l’accélération du décaissement des capitaux d’investissement publics, la mise en oeuvre de trois programmes cibles nationaux et le déploiement de la construction du Centre national de données.

Vue de la réunion de la permanence du gouvernement, à Hanoi, le 27 janvier. Photo: VNA

Les ministères et secteurs concernés doivent réviser l’affectation des dépenses provenant de sources de recettes budgétaires dans le sens de se concentrer sur le règlement des problèmes tels que les dépenses relatives aux salaires, à la sécurité, à la défense, aux infrastructures de transport et aux infrastructures sociales, a-t-il poursuivi.

Il faut surmonter les limites et les obstacles, en particulier les difficultés d’ordre extérieur, créer un couloir juridique pour libérer des ressources pour le développement, y compris la modification de l’arrêté gouvernemental le commerce des carburants, a-t-il déclaré.

La préparation des marchandises a été activement mise en œuvre par les localités, les entreprises bien avant la fête du Nouvel An lunaire, d’où une offre abondante de marchandises à des biens stables.

Les 63 localités ont dépensé environ 9.500 milliards de dôngs pour venir en aide à plus de 25 millions de personnes bénéficiaires de politiques sociales, travailleurs pauvres et ménages en difficulté.

La situation de l’approvisionnement en électricité par le système électrique national pendant fête du Nouvel An lunaire était stable. Le transport, l’ordre et la sécurité de la circulation et les communications sont maintenus.

Le pays a enregistré pendant sept jours de congés 152 acccidents de la circulation qui ont fait 89 morts et 111 blessés, soit une baisse de 12 acccident, 3 morts mais une hausse de 8 blessés par rapport à la même période de la fête du Nouvel An lunaire 2022. – VNA