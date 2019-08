Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue australien Scott Morrison (Photo: VNA)





Hanoi (VNA) - Le 24 août, le Premier ministre australien Scott Morrison a terminé avec succès sa visite officielle au Vietnam, à l'invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre australien Scott Morrison s'est entretenu avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc; a rencontré avec la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh; a assisté à la réunion de la communauté des affaires Vietnam-Australie.



A cette occasion, le Premier ministre australien Scott Morrison a rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée, visité la maison sur pilotis de l'oncle Ho ; s’est rendu à l'hôpital de campagne de niveau 2 N° 2 de l'armée populaire du Vietnam à l'académie de la médecine militaire 103 (Hanoi); a visité le site des courses de Formule 1...



Lors des réunions, les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement fort, dynamique et efficace des relations entre le Vietnam et l'Australie au cours des dernières années. La relation entre les deux pays est très large, riche et potentielle.



Les deux parties ont publié la déclaration commune Vietnam-Australie, réaffirmant leur détermination à développer les relations bilatérales solides et à viser de nouveaux sommets.



Les deux parties reconnaissent l'importance croissante de chaque pays, tant dans un cadre bilatéral que comme partenaires dans la région Indo-Pacifique et de la communauté internationale. Les deux parties ont convenu d'approfondir les relations bilatérales en vue du cinquantième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.



Pour atteindre les objectifs fixés, les deux parties ont approuvé un programme d'action de partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie pour la période 2020-2023, qui se concentrera sur trois domaines prioritaires, à savoir le renforcement de la coopération économique ; l’approfondissement de la coopération en matière de stratégie, de défense et de sécurité; et l’établissement des partenariats sur la connaissance et l'innovation.



Les deux parties se sont accordées pour mettre en place une stratégie de coopération économique intensifiée visant à devenir l'un des dix principaux partenaires commerciaux l'une de l'autre et à doubler leurs investissements dans les deux sens. Elles se sont engagées à promouvoir les opportunités économiques bilatérales et l'intégration économique régionale par le biais d'accords de libre-échange et de la coopération dans des cadres économiques multilatéraux, dont l'APEC.



Dans cet esprit, les deux parties se sont félicitées du 10e anniversaire de l'accord établissant la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande et du processus de mise à niveau de cet accord. Elles ont convenu de coopérer pour assurer la bonne mise en œuvre de l'accord global et progressif de partenariat transpacifique, en approuvant l’importance de la conclusion des négociations de l’accord de partenariat économique intégral régional cette année.



Les deux parties ont souligné l'importance de la liberté de la navigation et du survol, du respect du droit international et du maintien d'un ordre fondé sur le droit. Elles ont appelé les parties à éviter toute action susceptible de compliquer la situation, réaffirmant qu'il est important que les pays continuent à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques, sans menace ou recours à la force sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre australien Scott Morrison ont assisté à la cérémonie de signature de nombreux documents et accords de coopération entre les deux pays. -VNA