Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) à la cérémonie de remise des documents de coopération entre des entreprises du Vietnam et de l'EAU. Photo : VNA



Dubaï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 2 décembre (heure locale) au Forum des affaires du Vietnam, sur le thème "Mobiliser les ressources pour la transition énergétique verte", dans le cadre de son voyage d’affaires aux Émirats arabes unis (EAU).Le forum, organisé conjointement par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam aux EAU et le Conseil mondial de l'énergie éolienne, a attiré 200 délégués d'organisations et d'entreprises des EAU et internationales dans les domaines de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de la finance, de la banque et des fonds d'investissement.Lors du forum, les dirigeants d'organisations internationales et d'entreprises ont hautement apprécié l'environnement de l'investissement, la stratégie de développement vert du Vietnam. Ils ont estimé que le pays disposait d’un grand potentiel pour développer les énergies renouvelables, notamment l’éolien.S'exprimant lors du Forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam se concentrait sur le développement de l'économie numérique, de la transition verte, de l'économie circulaire, de l'économie de la connaissance et de celle du partage. Le Vietnam prend les sciences, les technologies et l’innovation comme un nouveau moteur du développement. En particulier, le pays promeut le processus de transition énergétique verte, en le considérant comme un choix objectif et stratégique.Durant son processus de transition verte , le Vietnam a besoin du soutien de la communauté internationale, de la coopération financière, de technologies de pointe, de ressources humaines de haute qualité et d'une gestion scientifique. Donc, le Vietnam souhaite que ses partenaires l'accompagnent dans son développement vert, dans un esprit de partage des bénéfices et des risques, a-t-il souligné.Lors du forum, de nombreux accords de coopération ont été signés concernant la finance d'aviation, les carburants d'aviation, les transactions de crédits carbone entre des entreprises vietnamiennes et émiraties. - VNA