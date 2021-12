Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 29 décembre à une conférence nationale en ligne pour faire le bilan de 2021 et mettre en œuvre le plan de 2022 du secteur de l’agriculture et du développement rural.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2021, malgré le COVID-19, le taux de couverture forestière a atteint 42,02%, le taux de communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité 68,2%. Les exportations ont rapporté 48,6 milliards de dollars...

Pour 2022, le secteur vise un taux de croissance de 2,8% à 2,9 %, un chiffre d'affaires total à l'exportation d’environ 49 milliards de dollars, un taux de couverture forestière de 42%. Il ambitionne également de porter à plus de 73 % le taux de communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité.

Prenant la parole à l’événement, le Premier ministre a félicité le secteur de l’agriculture et du développement rural pour ses réalisations en 2021, avant d’insister sur la nécessité de remédier aux lacunes et limites.

Le Premier ministre a approuvé les objectifs essentiels et les solutions avancées pour 2022 et les années suivantes.

Il a demandé d’assurer une bonne réponse au COVID-19, de continuer à améliorer les mécanismes, de promouvoir la réforme administrative, de diversifier les marchés et les produits, de créer de nombreux produits nationaux et de profiter des accords de libre-échange…

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de promouvoir le développement durable de l'économie maritime, de redoubler d’efforts pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne, de renforcer la gestion, la protection et le développement des forêts, d’accélérer la transformation numérique et la restructuration du secteur agricole pour un développement durable et l’amélioration de la compétitivité.-VNA