Effectuer des vaccination contre le COVID-19 pour les gardes-frontières. Photo: VNA

En vertu de cette décision, le Premier ministre a décidé d'allouer 1.237 milliards de dongs (environ 53,63 millions de dollars) du fonds de réserve du budget central en 2021 pour compléter l'estimation des dépenses du budget de l'État du ministère de la Santé pour acheter des vaccins anti-COVID-19 et effectuer des vaccinations.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a chargé les ministères des Finances et de la Santé de se responsabiliser de l'exactitude du contenu et des données rapportés.Le ministère de la Santé a été invité à acheter les vaccins anti-COVID-19 conformément à la réglementation et de manière opportune, efficace, économique, ouverte et transparente.Le chef du gouvernement a également demandé au ministère de la Santé d'élaborer et de soumettre aux agences compétentes pour approuver un plan global de prévention et de contrôle du COVID-19 en 2021, y compris le plan détaillé d'achat et d'utilisation de 150 millions de doses de vaccins.- VNA