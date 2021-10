Hanoï, 28 octobre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants de l'ASEAN ont participé le 28 octobre à la cérémonie de clôture des 38e et 39e Sommets de l'ASEAN et des Sommets connexes.

Photo : VNA

Le sultan a appelé à promouvoir les efforts dans la construction de la communauté de l'ASEAN, sur la base de la poursuite du multilatéralisme, et de la construction d'une structure régionale forte.Lors de la cérémonie, le Brunei a remis la présidence de l'ASEAN au Cambodge.Le Premier ministre du Cambodge a annoncé le thème de l'année de l'ASEAN 2022 : « L’ASEAN agit ensemble pour relever les défis » pour l'harmonie, la paix et la prospérité dans toute la région.En conséquence, le Cambodge et les autres pays membres de l'ASEAN mettront en œuvre des priorités majeures en 2022, notamment assurer la solidarité intra-bloc et maintenir la centralité de l'ASEAN, mettre en œuvre efficacement toutes les initiatives et mesures de coopération économique convenues, ainsi que les accords de libéralisation du commerce, contribuant à stimuler la reprise économique, à réduire les écarts de développement, à améliorer la connectivité régionale et à développer les ressources humaines et le bien-être social ; promouvoir la participation des femmes et des jeunes à la construction et au maintien de la paix et du développement ; améliorer les échanges entre les peuples, élever l'esprit et l'identité du bloc et forger des efforts pour construire une vision de l'ASEAN post-2025. - VNA