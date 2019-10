Le photographe vietnamien Viet Van . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le photographe Viet Van, du journal Lao Dong (Travail), a gagné trois médailles d’argent au Concours international de photos « Photography of the year 2019 » du magazine australien Better Photography Magazine.

Viet Van a décroché des médailles d’argent dans deux catégories « Portrait émotif » et « Voyage exotique » avec les œuvres intitulées « Penseur », « Journée ensoleillée » et « Énergie de la jeunesse ».

Le grand prix « Photographe de l’année» de ce concours a été décerné au photographe britannique Polly Fenton.

Auparavant, le cliché « Penseur » avait reçu le certificat d’honneur de l'Inde, avait été publié dans les magazines hollandais Getinspired Magazine et italien Urban Unveils, et était entré en finale du concours photographique Urban Photo awards en Italie.

La photo « Journée ensoleillée » a gagné la médaille d’or de l'Inde, est entrée en finale du concours britannique Ciwem ; tandis que « Énergie de la jeunesse » est entrée en finale du concours Urban Photo awards en Italie et a été présentée à l’exposition Photometria Festival en Grèce. -VNA