L’ambassadrice du Vietnam au Brésil et au Pérou, Pham Thi Kim Hoa a travaillé avec le ministère des Affaires étrangères du Pérou. Photo thoidai.com.vn

Hanoï (VNA)- Durant sa visite de travail au Pérou 4 au 9 avril, l'ambassadrice du Vietnam au Brésil et au Pérou, Pham Thi Kim Hoa a eu des séances de travail avec plusieurs officiels des ministères péruviens.

Lors de ces rencontres, l'ambassadrice Pham Thi Kim Hoa a souhaité approfondir davantage les relations d’amitié et de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement sur la base des mécanismes de coopération internationale auxquels le Vietnam et le Pérou participent comme le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). En particulier, l'ambassadrice vietnamienne a demandé le gouvernement péruvien de continuer à soutenir la mise en œuvre effective des projets d'investissement dans les télécommunications du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) et dans le pétrole et le gaz du Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PVN).

Les deux parties ont discuté de nombreuses mesures pour promouvoir davantage les relations bilatérales entre le Vietnam et le Pérou dans les temps à venir, telles que le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, le maintien d'un mécanisme de coopération bilatérale régulier et efficace et l’élargissement de la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines tels que le tourisme, l'éducation et la technologie.

Les dirigeants péruviens ont affirmé considérer le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Ils souhaitent de bénéficier une coordination active de la part du Vietnam pour mettre à jour des informations sur le marché.

Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Pérou a grimpé de 108 millions de dollars en 2010 à 633 millions de dollars en 2021. -VNA