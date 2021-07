Hanoi (VNA) – Cinq unités nationales de soins intensifs (USI) du Covid-19 seront mises en place dans les hôpitaux de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et la province de Thua Thiên-Huê dans le cadre d’un projet discuté lors d’une réunion tenue mercredi 21 juillet à Hanoi.

Le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê, directeur du Département d’administration des services médicaux du ministère de la Santé. Photo : VNA

Parmi les centres, d’une capacité unitaire de 500 à 1.000 lits, l’une est basée à l’hôpital Bach Mai et un autre à l’hôpital national des maladies tropicales, tous deux à Hanoi ; un à l’hôpital général de la ville de Huê ; et deux autres à l’hôpital Cho Rây et à l’hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, près de 30 hôpitaux ont également été affectés à la création d’unités de soins intensifs pour les régions, chacune avec 50 à 100 lits.

L’USI est la structure médiane entre le service de réanimation et l’unité de soins continus (USC). Elle prend en charge une défaillance unique sur une durée limitée et constitue avec l’USC l’unité intermédiaire entre la réanimation et les services de soins généraux hospitaliers.

Ce projet vise à améliorer la capacité de soins d’urgence et de soins intensifs des hôpitaux pour traiter les cas critiques de Covid-19.

Le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê, directeur du Département d’administration des services médicaux du ministère de la Santé, a déclaré lors de la réunion que le projet avait été élaboré compte tenu de la nécessité pour les hôpitaux et les localités d’améliorer leur capacité de soins d’urgence et intensifs pour traiter non seulement les patients du Covid-19 mais aussi ceux atteints des maladies non transmissibles.

Le même jour, le ministre de la Santé Nguyên Thanh Long a envoyé un document aux présidents des provinces et villes sous l’autorité centrale, demandant leur coordination pour établir des installations qui admettront les patients du Covid-19 présentant des symptômes légers ou inexistants.

En conséquence, les installations seront basées dans des dortoirs, des écoles et des stades, avec des équipements médicaux et des médicaments essentiels.

Les localités sont invitées à mobiliser tous les hôpitaux de district, les hôpitaux spécialisés, généraux et privés, ainsi que ceux des ministères, agences et universités dans la prise en charge des cas les plus graves.

Le même jour, le commandement militaire de la province méridionale de Binh Duong a déclaré avoir mis en service un hôpital temporaire pour les maladies infectieuses dans le quartier de Phu Loi, ville de Thu Dâu Môt.

Avec un personnel de 150 médecins et travailleurs médicaux, l’hôpital de 500 lits est maintenant prêt à admettre les patients du Covid-19. - VNA