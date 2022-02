Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son a détaillé vendredi 25 février devant les députés de l’Assemblée nationale une série de mesures destinées à assurer la sécurité des élèves à l’école dans un contexte marqué par l’épidémie de Covid-19.

Le ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son. Photo : VNA

Sous la direction du ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation et de la Formation et les localités ont élaboré des plans, des scénarios, des feuilles de route, mis en œuvre des répétitions et préparé les conditions nécessaires pour ramener les enfants à l’école en toute sécurité, a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que ramener les enfants à l’école est une nécessité et une tendance évidente.

À 11 heures du matin le 25 février, 88,25 % des enfants étaient retournés à l’école pour un apprentissage en présentiel. Une formation a été dispensée aux enseignants et aux parents pour traiter les infections au Covid-19 dans les écoles, a-t-il fait savoir.

Le ministre Nguyên Kim Son a indiqué que les localités peuvent ajuster avec souplesse le moment de la conclusion de l’année scolaire 2021-2022.

Dans le cadre des efforts d’adaptation à la situation, juste avant la fête du Nouvel An lunaire (Têt), 55 des 63 localités du pays avaient des plans permettant aux enfants d’âge préscolaire de retourner à l’école, tandis que 57 autorisaient les élèves du primaire à retourner à l’école et 59 autorisaient les lycées pour reprendre les cours en présentiel.

Des rapports ont montré que seuls 18% des élèves étaient infectés par le Covid-19 dans les écoles, et la majorité ont contracté le virus à la maison, a-t-il poursuivi, soulignant que permettre aux enfants de retourner à l’école est une politique appropriée.

Interpellé sur le plan de vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19, le vice-ministre de la Santé Dô Xuân Tuyên a déclaré que le Premier ministre avait autorisé le ministère de la Santé à acheter près de 22 millions de doses de vaccin Pfizer pour ce groupe, qui devrait arriver au Vietnam avant le 30 avril. Le ministère de la Santé a guidé les établissements de santé locaux sur la vaccination sûre des enfants.

Au 25 février, 99% des personnes de plus de 18 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 98% avaient reçu deux doses et 32% trois doses. Pendant ce temps, 99% des enfants de 12 à 17 ans avaient reçu au moins une injection et 94% deux injections. Jusqu’à présent, le Vietnam a administré environ 193 millions de doses de vaccins sur les 213 millions de doses qu’il a reçues, a-t-il noté.

Les consignes sanitaires 5K (port du masque, désinfection, distanciation physique, sans rassemblement et déclaration médicale) ont été bien observées dans les écoles de la ville de Nam Dinh (Nord). Photo : VNA

Concernant les mesures visant à assurer la sécurité des élèves lors de leur retour à l’école, il a déclaré que le ministère de la Santé travaillait en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation et de la Formation pour publier des documents guidant les activités de prévention et de contrôle de l’épidémie, qui peuvent être appliqués avec souplesse dans chaque localité en fonction de leur situation.

Il a déclaré que les cas de Covid-19 chez les enfants ne représentaient que 19% du nombre total de contaminations, tandis que le taux de mortalité était de 0,4%. La majorité des enfants présentaient des symptômes bénins qui peuvent être traités à domicile.

Le président de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale Nguyên Dac Vinh a demandé au gouvernement de continuer à guider les ministères, les secteurs et les localités pour qu’ils émettent des politiques de soutien au secteur de l’éducation et de la formation, notamment par le biais de programmes de soutien.

Il a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation de fournir des évaluations complètes et complètes des impacts à moyen et long terme du Covid-19 sur les activités d’éducation et de formation, tout en fournissant des conseils pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves à l’école.

Le ministère de la Santé a été prié d’évaluer le risque pour les enfants de moins de 12 ans non vaccinés et de donner des solutions détaillées pour les protéger.

L’élargissement du groupe de vaccination aux enfants de moins de cinq ans doit être considéré avec prudence et de manière scientifique, a-t-il déclaré. – VNA