Hanoi (VNA) – Selon la dernière annonce du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le taux de pauvreté multidimensionnelle (ménages pauvres et quasi pauvres) du Vietnam est de 5,71% avec plus de 1.58 millions de ménages.

Récolte du thé dans la province de Lai Châu. Photo: VNA



Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales vient de publier les résultats de l’examen des ménages pauvres et quasi pauvres en 2023 conformément au seuil de pauvreté multidimensionnelle pour la période 2022-2025, à l’échelle nationale.Le taux de pauvreté multidimensionnelle (ménages pauvres et quasi pauvres) est de 5,71% avec 1.586.336 ménages.Le taux de pauvreté multidimensionnelle par régions : moyenne et haute régions du Nord 18,20% avec 587.952 ménages ; Hauts Plateaux du Centre, 12,46% et 195.795 ménages ; Centre septentrional et littoral du Centre, 8,03% et 460.456 ; delta du Mékong, 4,15% et 201.563 ; delta du fleuve Rouge, 1,87% et 129.779 ; Sud-Est, 0,23% et 10.791.Pour l’ensemble du pays, le taux de pauvreté est de 2,93% avec 815.101 ménages répartis par régions comme suit: moyenne et haute régions du Nord en tête avec avec 11,29% et 364.681 ménages; suivies par les Hauts Plateaux du Centre, 6,40% et 100.536 ; du Centre septentrional et littoral du Centre, 3,83% et 219.750 ; du delta du Mékong, 1,52% et 73.719.Les deux régions ayant les taux de pauvreté les plus bas du pays sont le delta du fleuve Rouge et le Sud-Est, avec 0,72% et 0,13% respectivement et 50.149 et 6.239 ménages.Le taux national de ménages quasi-pauvres est de 2,78% avec 771.235 ménages répartis par régions: moyenne et haute régions du Nord avec 6,91% avec 223.271 ménages ; delta du fleuve Rouge, 1,15% et 79.630; Centre septentrional et littoral du Centre, 4,20% et 240.706; Hauts Plateaux du Centre, 6,06% et 95.232; Sud-Est, 0,10% et 4.552; delta du Mékong, 2,63% et 127.844.Ces données serviront de base à la mise en œuvre des politiques de réduction de la pauvreté et de sécurité sociale, et des autres politiques socio-économiques. – CPV/VNA