Hanoi (VNA) - Un festival célébrant le patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO aura lieu du 21 au 22 avril dans la province de Phu Tho (Nord) a annoncé mardi 4 avril le Département des affaires culturelles relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le chant Xoan de la province de Phu Tho. Photo: VNA



Les spectateurs auront la chance de profiter de 15 genres du patrimoine culturel, interprétés par près de 1.000 artisans, artistes de 13 provinces et villes du pays qui possèdent, y compris la Nha Nhac, musique de Cour de Huê, les chants populaires Quan Ho de Bac Ninh, l’espace de la culture des gongs, le chant Xoan de la province de Phu Tho, l’art du Don ca tai tu, musique et chants, dans le Sud du Vietnam.Outre les performances artistiques, un espace pour exposer des images du patrimoine, des objets et des produits touristiques sera également organisé.L’événement fait partie d’une série d’activités pour commémorer les rois fondateurs Hùng en 2023. – VNA