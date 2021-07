Le « passeport vaccinal » est un certificat pour une personne vaccinée. Photo : The Regulatory Review

Hanoï (VNA) - Actuellement, de nombreux pays du monde appliquent la politique de « passeport vaccinal » pour rétablir rapidement les activités touristiques et commerciales internationales.



Selon les experts du tourisme du Vietnam, si le pays applique avec succès et en toute sécurité le « passeport vaccinal », ce sera une opportunité pour la reprise du tourisme national et l’attraction des touristes étrangers face aux impacts du COVID-19.

Le professeur agrégé, le Dr Tran Dac Phu, conseiller de haut niveau du Centre vietnamien de réponse d'urgence aux événements de santé communautaire du ministère de la Santé, a déclaré que le « passeport vaccinal » était en fait un certificat pour une personne vaccinée. Le Vietnam a besoin d'une stratégie pour reconnaître les passeports vaccinaux de pays. Dans l'immédiat, la demande de passeport vaccinal sera appliquée pour les pays où le taux de vaccination est élevé, avec un vaccin à haute immunogénicité, approuvé par un organisme de santé réputé.

Selon Nguyen Van Gia, expert en développement de destinations touristiques, l'application du passeport vaccinal a contribué à lever les barrières aux déplacements, créant la force pour le développement socio-économique, notamment pour la réouverture du tourisme. En Europe, l’Italie, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, l'Islande sont les pays qui ouvrent leurs portes aux touristes américains. Il est prévu que d'autres pays européens ouvriront également leurs portes aux visiteurs internationaux. En Thaïlande en Asie du Sud-Est, à partir du 1er juillet, les visiteurs étrangers à Phuket ne seront pas mis en quarantaine. Ils doivent rester seulement 14 jours sur l'île avant de visiter d'autres régions du pays.

Nguyen Tien Dat, directeur général de la société de voyages AZA Travel, a proposé d’appliquer à titre expérimental d'abord le passeport vaccinal sur le marché intérieur. Compte tenu de la réalité et de l’efficacité, le passeport vaccinal sera appliqué pour les visiteurs internationaux. Selon lui, initialement, le passeport vaccinal sera appliqué pour les visiteurs internationaux arrivant à l’île de Phu Quoc.



Bien que de nombreux pays à travers le monde aient mis en place du passeport vaccinal, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne soutient pas encore l'idée de délivrer des passeports vaccinaux pour promouvoir le tourisme. L’OMS estime qu’il existait encore des questions liées à l'efficacité de la vaccination pour prévenir le COVID-19 alors que l'approvisionnement en vaccin est encore limité.



Le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a également déclaré que les passeports vaccinaux ne sont efficaces que lorsque l'immunité collective est atteinte dans le pays, ce qui signifie que 70 % de la population ou plus est vaccinée.

Actuellement, le taux de vaccination contre le COVID-19 au Vietnam est encore faible, il n'est pas possible d'obtenir une immunité collective. Si le passeport vaccinal est massivement déployé aux personnes de l'étranger sans gestion stricte, il sera facile à propager la maladie à la communauté, entraînant un risque incontrôlé. -VNA