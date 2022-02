Moscou (VNA) – Le Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN de l’Institut des études d’Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie a publié les œuvres choisies de recherches thématiques intitulées "Parti communiste du Vietnam : une nouvelle ère de l’histoire".

Colloque virtuel sur les résutats du 13e Congrès national du PCV organisé par l’administration de Saint-Pétersbourg en collaboration avec des organismes vietnamiens, en février 2021. Photo : VNA



Cet ouvrage publié au seuil du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2022), est composé de 17 rapports sélectionnés parmi les documents présentés lors d’une table ronde internationale organisée du 19 au 20 mai 2021 sur le thème «Le Parti communiste du Vietnam (PCV) dans l’œuvre de construction nationale et les résultats du 13e Congrès national du PCV».



Des articles rédigés par des chercheurs prestigieux russes et internationaux ont clarifié les riches leçons d’expérience apprises sur l’histoire du PCV, soulignant le rôle du PCV dans l’histoire moderne du Vietnam.



Les chercheurs ont affirmé que le 13e Congrès national du PCV est devenu l’événement principal de la vie politique du Vietnam moderne et détermine la ligne politique du PCV pour la construction nationale dans la nouvelle ère.

Les œuvres choisies se composent de trois chapitres, axés sur l’analyse des tâches de développement sur les plans intérieur et extérieur, les succès socio-économiques et les progrès du Vietnam sous la direction du PCV et la mise en œuvre des politiques culturelles conformément à la résolution du 13e Congrès national du PCV.



Le professeur Vladimir Kolotov de l’Université de Saint-Pétersbourg, directeur de l’Institut Hô Chi Minh, a présenté une analyse de la stratégie de développement du Vietnam exposée dans les documents du 13e Congrès national du PCV et de grands traits du le système politique moderne du Vietnam.



Il a souligné que la stabilité politique au Vietnam est particulièrement remarquable dans un contexte d’instabilité croissante dans le monde et la région. Selon le chercheur, la direction du PCV examine toujours attentivement les changements des conditions dans et hors du pays pour proposer des tactiques et stratégies de développement adaptées pour atteindre les objectifs fixés pour chaque période.



Plusieurs autres chercheurs ont mis en exergue les réalisations exceptionnelles de la politique étrangère du Vietnam sous la direction du PCV.



La directrice du Centre de l’ASEAN à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), Ekaterina Koldunova, a mis en avant les réalisations de la politique d’équilibrage dans le processus d’intégration du Vietnam dans le système international, ainsi que la manière dont la direction du pays a relevé de nouveaux défis.



Le professeur associé Piotr Tsvetov, de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a présenté les résultats de l’analyse comparative des documents des congrès précédents et du 13e Congrès national du PCV.



Il a souligné que le Vietnam a consolidé sa position sur la scène internationale et maintenu sa politique de diversification et de multilatéralisation des relations internationales.



En outre, des chercheurs français et japonais ont également apprécié les réalisations de la politique étrangère du Vietnam, affirmant que la stratégie diplomatique du Vietnam a permis de braver vents et marées dans le monde et de renforcer le prestige du pays sur la scène internationale. – VNA