Hanoi (VNA) – La membre du Politburo et secrétaire permanente du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai, a affirmé lors de son entretien, lundi 27 décembre à Hanoi, avec le président du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), Kazuo Shii, l’amitié traditionnelle entre les deux partis.

La membre du Politburo et secrétaire permanente du Secrétariat du Comité central du PCV, Truong Thi Mai et le président du Présidium du Comité central du PCJ, Kazuo Shii, se serrent la main, à Hanoi, le 27 décembre. Photo : VNA

Elle a affirmé la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du 13e Congrès national du PCV, et a hautement apprécié l’établissement par les deux pays du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, ouvrant une nouvelle étape de développement dans les relations entre les deux pays.

Le PCV et le peuple vietnamien attachent toujours de l’importance aux relations d’amitié traditionnelle, de confiance et de compréhension mutuelle avec le PCJ, et gardent toujours en mémoire le précieux soutien du PCJ et du peuple japonais au peuple vietnamien à travers différentes périodes, a-t-elle déclaré.

La dirigeante vietnamienne, également cheffe de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV et présidente du groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Japon, a souhaité continuer de recevoir le soutien actif du PCJ à l’égard des relations Vietnam-Japon, y compris les relations entre les deux parlements et les deux peuples vietnamiens et japonais.

Le président du Présidium du Comité central du PCJ, Kazuo Shii, a félicité les deux pays pour avoir élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, affirmant que le PCJ soutenait le développement des relations entre le Vietnam et le Japon et entre les deux peuples vietnamien et japonais.

Il a salué les grandes réalisations en matière de développement national et d’affaires étrangères obtenues ces dernières années par le peuple vietnamien sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, et s’est dit convaincu que le Comité central du PCV dirigera le peuple vietnamien à mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du PCV.

Le PCJ chérit toujours les relations d’amitié traditionnelle avec le PCV, soutient le Vietnam pour promouvoir son rôle, sa position et son prestige dans la région et dans le monde, et partage les vues du Vietnam sur les questions relatives à la paix, à la stabilité et au développement en Asie, y compris en Asie du Sud-Est, a-t-il affirmé.

Le PCJ apprécie hautement le rôle et les efforts de l’ASEAN dans différends domaines, notamment les Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP), a-t-il encore indiqué.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les deux Partis à travers des contacts et des échanges de haut niveau, l’échange d’informations, d’organiser les échanges théoriques et d’expériences pratiques, et de contribuer à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays, de créer des conditions favorables pour les Vietnamiens travaillant et étudiant au Japon et les échanges entre les deux peuples, de se coordonner sur les questions internationales, y compris les forums des partis politiques. – VNA