Yohannes Abraham, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information, a déclaré que la visite historique du président américain Joe Biden au Vietnam le 10 septembre et le rehaussement des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral étaient des événements très significatifs, contribuant à porter les relations bilatérales au plus haut niveau dans les relations diplomatiques du Vietnam. Ce résultat témoigne des liens étroits, en constante évolution et durables entre les États-Unis et le Vietnam. Il s'agit du fondement d'une relation durable et mutuellement bénéfique, partageant ensemble les opportunités et répondant aux futurs défis mondiaux.

En ce qui concerne les perspectives de coopération, Yohannes Abraham a affirmé que les dirigeants des deux pays avaient défini une série de domaines dans lesquels ils coopéreraient plus étroitement, notamment l'économie. Les États-Unis sont actuellement le premier marché d'exportation du Vietnam, tandis que le Vietnam est le huitième partenaire commercial des États-Unis. L’établissement du partenariat stratégique intégral devrait approfondir et rendre les relations bilatérales plus complètes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation, de l'économie numérique et des semi-conducteurs - autant de domaines qui pourraient stimuler la croissance économique grâce à une coopération plus étroite, tout en renforçant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.Il a estimé que l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral favoriserait également les relations entre les États-Unis et l'ASEAN.Lors de sa rencontre avec les dirigeants vietnamiens, le président américain Joe Biden a réaffirmé son engagement envers le rôle central de l'ASEAN et a déclaré une coopération plus étroite au sein des forums multilatéraux, notamment le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), le Forum régional de l'ASEAN (ARF) et d'autres mécanismes de l'ASEAN. Par conséquent, l'amélioration des relations entre les États-Unis et le Vietnam ajoute de la valeur au renforcement des liens entre les États-Unis et l'ASEAN, en général.Le diplomate américain a également mis l'accent sur le potentiel de coopération entre les deux parties. Selon lui, les États-Unis sont le premier investisseur auprès des pays membres de l'ASEAN, avec plus de 6 000 entreprises opérant efficacement et créant de nombreux emplois. Dans les temps à venir, la délégation américaine auprès de l'ASEAN continuera de promouvoir des relations étroites dans l'économie et d'autres domaines. Les États-Unis coopèrent avec l'ASEAN pour promouvoir le guichet unique de l’association afin de réduire les barrières douanières entre les États membres du bloc, créant ainsi des conditions plus favorables aux entreprises pour mener des activités commerciales dans l'ensemble de l' ASEAN Un autre programme visé par les États-Unis est de soutenir la création du réseau électrique de l'ASEAN, un facteur important contribuant à promouvoir une croissance intégrale et durable avec des sources d'énergie propres et fiables, a-t-il ajouté. -VNA