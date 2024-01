Rolf Schulze, ancien ambassadeur d'Allemagne au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender effectueront une visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier, à l'invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.



Cette visite témoigne des relations bilatérales étroites et amicales entre les deux pays, a déclaré Rolf Schulze, ancien ambassadeur d'Allemagne au Vietnam de 2007 à 2011, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon Rolf Schulze, l’Allemagne considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires importants en Asie. Les deux pays valorisent un ordre international fondé sur des règles dans un monde multipolaire régi par les principes de la Charte des Nations Unies. Pour les deux pays, le respect de l'intégrité territoriale et la résolution pacifique des conflits revêtent une grande importance.



Il a exprimé son impression sur des initiatives bilatérales, dont la signature du « Partenariat stratégique » en 2011, la création de l'Université Allemagne-Vietnam (VGU) en 2008 et la construction de la Maison allemande à Ho Chi Minh-Ville.



Un point d’orgue des relations Allemagne-Vietnam est la coopération dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique de 2015 et des Objectifs de Développement durable de l'Agenda 2030.



L'Allemagne soutient la « stratégie de croissance verte » du gouvernement du Vietnam et a contribué à la Déclaration politique établissant le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) visant à « ouvrir » des ressources financières pour soutenir la transition énergétique juste et durable au Vietnam.



Rolf Schulze a affirmé que l'Allemagne était le partenaire économique le plus important du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE). De même, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il ajouté.



Selon lui, au niveau bilatéral, la formation professionnelle offrirait de nombreuses opportunités de coopération à l'avenir. Au niveau international, les deux pays devraient renforcer davantage leur coopération au sein des organes des Nations Unies. -VNA