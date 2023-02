Dak Nông (VNA) – La conservation des forêts par le développement de l’écotourisme est l’objectif fixé par Dak Nông (dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam) afin de mettre à profit les ressources forestières du parc national de Tà Dùng et ainsi améliorer la vie des habitants.

Le parc national de Tà Dùng a un fort potentiel de développement touristique. Photo : baodaknong.org.vn



Un fort potentiel

Le parc national de Tà Dùng s’étend sur une superficie totale de près de 21 000 hectares. Il est réputé pour l’abondance de sa faune et de sa flore.

Tà Dùng possède une végétation luxuriante, couvrant 85% de la zone centrale du parc national, dont 48% de forêt primaire et 36% de forêt secondaire. Cette zone a un écosystème diversifié et des conditions propices à l’implantation, la croissance et le développement des espèces végétales et animales.

Selon l’enquête du Centre pour la biodiversité et le développement, l’Institut de biologie tropicale en 2011 et l’Université nationale de foresterie du Vietnam en 2012, le parc national de Tà Dùng compte environ 1 406 espèces de plantes dont 89 espèces sont sur le point de disparaître et 574 espèces animales, dont de nombreuses espèces répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et du monde comme le cerf, le léopard, les primates ou encore les paons.

Le point culminant du parc national de Tà Dùng est le lac de Tà Dùng, avec ses plus de 40 îlots et péninsules, qui contribuent à créer un paysage naturel unique. Les ruisseaux forment également de belles cascades, telles que la cascade Dak P’lao et la cascade à 7 étages. Le paysage ici conserve encore sa beauté sauvage qui attire les amateurs de forêts et ceux qui veulent profiter d’un air frais et pur.

Ce qui ajoute à la valeur du parc national de Tà Dùng, c’est qu’il est situé dans une région riche en culture et histoire avec des valeurs culturelles, matérielles et immatérielles telles que : l’espace de la culture des gongs et les épopées des Hauts plateaux du Centre. Les visiteurs pourront y découvrir les traits culturels originaux de l’ethnie Mạ qui y réside.

Vers un développement durable du tourisme

Pour développer l’écotourisme, en association avec la protection et la gestion durable des forêts, en 2014, le Comité populaire de la province de Dak Nông a approuvé la planification de la zone touristique écoculturelle de Tà Dùng avec un investissement total de 174 milliards de dôngs.

Le parc national de Tà Dùng accorde une grande importance à la plantation forestière. Photo : baodaknong.org.vn

Le plan vise à améliorer l’efficacité de la gestion des forêts et à faire bon usage des atouts du parc national de Tà Dùng. Plus précisément, la province développera plusieurs types de tourisme pour exploiter efficacement les potentiels tels que l’écotourisme, la recherche sur la biodiversité, le tourisme de sports d’aventure, la découverte de la culture locale et les divertissements.

Les produits touristiques qui assurent la conservation des valeurs écologiques naturelles seront mis en avant par la province. L’objectif est de faire du parc national de Ta Dùng le plus grand centre touristique de Dak Nông.

Khuong Thanh Long, directeur du parc national de Tà Dùng, a déclaré que le parc national de Tà Dùng se concentrera, dans les temps à venir, à la protection et au développement efficaces des forêts, tout en conservant la biodiversité et en promouvant un écotourisme durable. – NDEL/VNA