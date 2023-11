Centre de sauvetage des ours du Vietnam au parc national Bach Ma. Photo : VTC New

Thua Thien – Hue, 17 novembre (VNA) – La première phase de la deuxième branche du Centre de sauvetage des ours du Vietnam au parc national Bach Ma a été inaugurée le 17 novembre dans la province centrale de Thua Thien – Huê par la Fondation Animals Asia (AAF) et le Département de la protection des forêts relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.Le centre comprend un hôpital vétérinaire et diverses zones pour la préparation de la nourriture des ours, la sensibilisation et le traitement des déchets, entre autres, ainsi que d'autres infrastructures.L'établissement a reçu trois ours à soignerLa construction de la nouvelle installation a débuté en 2022 et vise à mettre fin à l'élevage de bile d'ici fin 2026. L'AAF a fourni 10,5 millions de dollars d'aide non remboursable pour cet effort.Selon l'AAF, plus de 300 ours sont détenus dans des fermes à travers le pays.Les ours ont souvent été retenus captifs au Vietnam pour leur bile, qui aurait des effets curatifs selon la médecine traditionnelle.Selon un représentant de l'AAF, l'organisation a lancé une campagne hashtag « #nobearleftbehind » dans le but de sauver tous les ours détenus en captivité au Vietnam.Depuis 2006, elle a sauvé 267 ours captifs au Vietnam.- VNA