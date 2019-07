Le nouveau président panaméen Laurentino Cortizo Cohen. Photo: Internet



Panama (VNA) – Le président panaméen Laurentino Cortizo Cohen a émis le souhait d’étudier les expériences vietnamiennes en matière de développement, en recevant Nguyen Hoai Duong, ambassadeur du Vietnam au Mexique et au Panama, venu assister à sa cérémonie d’investiture.

L’ambassadeur Nguyen Hoai Duong a transmis au nouveau président panaméen les félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Nguyen Phu Trong.

Il a déclaré souhaiter que le gouvernement et le peuple panaméens, sous la direction du président Laurentino Cortizo Cohen, obtiennent des réalisations plus importantes, que les relations entre les deux pays soient consolidées et se développent rapidement en tous domaines.

Le président panaméen s’est déclaré impressionné par le développement fort et intégral du Vietnam. Il a affirmé que, depuis son mandat en qualité de ministre de l’Agriculture, il avait déjà reconnu la nécessité d’étudier des expériences vietnamiennes, notamment en matière agricole et de réduction de la pauvreté.

Le Vietnam et le Panama ont établi leurs relations diplomatiques le 28 août 1975. Depuis, leurs relations n’ont pas cessé de se développer bien que la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement, soit encore en deçà des potentiels.

Les échanges commerciaux bilatéraux atteignent environ 300 millions de dollars chaque année. Le Vietnam exporte vers le Panama, pour l’essentiel, des produits aquatiques, du textile-habillement, des chaussures et sandales, des composants électroniques. -VNA