Pains aux fruits du dragon.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En raison du COVID-19, l'exportation de certains fruits est retardée, notamment celle du fruit du dragon à chair rouge. Pour répondre au problème, une boulangerie a eu une idée gourmande.



Le roi des boulangers et fondateur de la chaîne ABC, Kao Siêu Luc, a eu une idée lumineuse : créer des petits pains aux fruits du dragon pour contourner la crise sanitaire. Une création locale à base de produits de qualité réalisée avec le cœur. Puis, tant pis pour les Occidentaux qui en raffolent.



Il n’aura pas fallu longtemps pour que les Saïgonnais se précipitent pour en acheter. Une frénésie qui génère parfois une queue phénoménale à la grande surprise des internautes. C’est le cas dans la boulangerie de la rue Bach Dang de l’arrondissement de Binh Thanh. Dès 06h00 du matin à l’ouverture, le responsable du magasin a raconté qu’il n’était pas rare de voir les gens faire la queue dehors. Toutes les dix minutes, il faut remplir à nouveau les présentoirs.



Lancement d’une nouvelle création



Après s’être procuré directement auprès des agriculteurs 30 tonnes de fruits du dragon rouge, Kao Siêu Luc à renouveler l’expérience avec l’achat d’une douzaine de tonnes de durian 6 Ri. Il diversifie son offre avec une nouvelle gamme de pain garni au durian. Un pari réussi en à peine deux jours.



''J'ai testé une garniture à base de durian et de pâte de haricots'', a déclaré Kao Siêu Luc. Son pain aux fruits du dragon est vendu à 6.000 dôngs/pièce. La société ne génère aucun profit avec cette création car elle a souhaité sauver les excédents de fruits du dragon encore bon marché. Par contre, celle au durian coûte 25.000 dôngs/pièce.



Nguyên Minh Hâu, le fils de Sau Ri, héritier de la marque de durian 6 Ri, a souligné que pour produire deux tonnes de chair de durian pour Kao Siêu Luc, il a dû utiliser plus de dix tonnes de durian. La chair est congelée par - 40 degrés afin de garantir sa fraîcheur. -CVN/VNA