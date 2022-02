Hanoi (VNA) - Le passage à l’année du Tigre a été fêté par les Vietnamiens dans l’ensemble du pays avec le souhait d’une nouvelle année paisible, d’un temps clément et de la prospérité.



À Hô Chi Minh-ville, beaucoup ont choisi de fêter le réveillon en famille. Compte tenu des pertes causées par la pandémie de Covid-19, on apprécie mieux les retrouvailles familiales. La fin de l’épidémie et le retour à la vie normale constituent le souhait commun des habitants de la mégapole du Sud.

Cette année, Hô Chi Minh-ville n’a pas tiré les feux d’artifice au réveillon. De nombreux habitants ont donc choisi de se rendre dans les pagodes pour prier une bonne année.

Photo : VNA



À Hanoi, les feux d’artifice et les concerts n’étaient pas au rendez-vous au réveillon à cause de la pandémie. Beaucoup de Hanoiens sortaient quand même au passage à la nouvelle année.



“Un printemps doux, un Têt d’amour”, tel est le thème d’une série d’activités organisées par la ville de Hôi An (province de Quang Nam) à l’occasion du Nouvel an lunaire 2022.



Le point d’orgue a été un programme organisé le 30 janvier au Parc culturel de Hôi An en l’honneur des forces en première ligne dans la lutte anti-Covid-19. - VOV/VNA