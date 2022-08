Bui Quang Huy, nouveau Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Bui Quang Huy, membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire permanent du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a été élu Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh du 11e mandat, pour la période 2017-2022, lors de sa réunion, tenue jeudi 25 août à Hanoï.

Présente à la réunion, la secrétaire du Comité central du Parti, présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti, Truong Thi Mai, a affirmé la confiance en jeune génération, tout en hautement appréciant les efforts et le processus de se développer du nouveau Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Elle a souhaité que Bui Quang Huy continue à contribuer à préserver la solidarité interne, à faire des efforts pour diriger les mouvements des jeunes.

Bui Quang Huy et la secrétaire du Comité central du Parti, présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti, Truong Thi Mai. Photo : VNA



Bui Quang Huy a affirmé que c'était un grand honneur et une grande fierté, mais aussi une lourde responsabilité en tant que chef de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, - une organisation puissante avec plus de 6 millions de membres, ayant une histoire glorieuse, avec de nombreuses contributions à la révolution et de nombreuses réalisations reconnues par le Parti et l'État.

Il a affirmé la poursuite de ses efforts pour se former, étudier avec la haute responsabilité pour bien remplir les tâches assignées par le Parti, l'État et l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

Le nouveau Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh Bui Quang Huy est né en 1977 dans la province de Nghe An (Centre). - VNA