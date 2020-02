Les footballeurs Công Phuong (gauche) et Huy Toàn portent des masques pour se protéger du nouveau coronavirus. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Les grands tournois sportifs programmés au préalable au Vietnam risquent d’être annulés, reportés ou déplacés en raison de l’épidémie de coronavirus.Face à l’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus en Chine continentale (Covid-19), début février, le match de la Supercoupe nationale de football du Vietnam entre les clubs de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville a été repoussé afin de garantir la santé des footballeurs, entraîneurs et du personnel. Aucune nouvelle date n’a été annoncée pour cette compétition."À l’heure actuelle, je ne peux pas donner de date pour la date de la Supercoupe nationale de football. Cependant, il est sûr que le comité d’organisation suivra strictement les instructions du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc pour empêcher la propagation du coronavirus. La Fédération vietnamienne de football (VFF) publiera un document officiel sur le match", a souligné Lê Xuân Son, rédacteur en chef du journal Tiên Phong (Avant-garde) et coprésident du comité d’organisation de la Supercoupe nationale de football.La Confédération asiatique de football (AFC) a également décidé de modifier le calendrier des matchs des clubs de Hô Chi Minh-Ville et de Than Quang Ninh de la Coupe des clubs asiatiques de l’AFC 2020, a récemment annoncé la VFF.Quid de la Formule 1 ?Concernant le circuit "Grand Prix du Vietnam" (GP du Vietnam) figurant sur le calendrier des compétitions officielles de la Formule 1 (F1), la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a annoncé fin janvier qu’elle prendrait des "mesures immédiates" (report ou reprogrammation des courses de F1 de la saison 2020) selon l’évolution de la situation de l’épidémie de coronavirus. Elle a affirmé qu’elle allait évaluer la situation la plus spécifique et examiner le calendrier des courses à venir pour garantir la sécurité des pilotes et des supporters.La dernière fois qu’une course de F1 a été reportée, il s’agissait du parcours du GP de Bahreïn en 2011, car de violentes émeutes y avaient éclaté, menaçant ainsi le bon déroulement de l’événement.Le commentateur de la BBC Sport, Andrew Benson, a déclaré : "Historiquement, la FIA a connu des incidents similaires et elle a toujours fait preuve de soin et de patience nécessaires pour examiner une situation avant de prendre la décision officielle de reporter ou non une course. Je pense que la FIA attendra jusqu’à la dernière minute et espère que cette épidémie sera bientôt maîtrisée afin que les programmes ne soient pas trop affectés". -CVN/VNA