Le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) a accordé cette année des approbations et des licences d'investissement à 22 projets d'une valeur de plus de 529,1 millions de dollars, démontrant l'attractivité de la ville pour les investisseurs.

Les prêts non performants, la pression des provisions bancaires, les effets négatifs du marché sur la commercialisation des produits assurantiels et l’érosion des bénéfices posent des défis pour le secteur bancaire en 2024, ont estimé les experts.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé sa participation au Consumer Electronics Show (CES) 2024, l'un des plus grands événements technologiques au monde, qui se tiendra du 9 au 12 janvier 2024 au Las Vegas, aux États-Unis.

Le Vietnam et d'autres pays asiatiques sont classés parmi les 20 pays ayant enregistré la croissance la plus élevée au monde au cours de ces dix dernières années, selon Yahoo! Finance, en se basant sur des données du Fonds monétaire international.

L'Assemblée nationale a fixé pour 2024 un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) compris entre 6% et 6,5%, et un PIB par habitant d’entre 4.700 et 4.730 dollars.