Hanoï (VNA) - Au cours des deux premiers mois de 2022, le nombre de personnes participant à l'assurance sociale obligatoire et celui à l'assurance-chômage a connu des augmentations respectivement de 1,14% et 1,02% par rapport à la même période de l'année dernière, selon l'Assurance sociale du Vietnam.

Pour l’heure, le pays compte plus de 16,3 millions de personnes affiliant auprès de l'assurance sociale, plus de 13,4 millions de personnes auprès de l'assurance-chômage, soit respectivement 33% et 26,7% de la population active.

D'ici la fin d’année, l'assurance sociale vise d'affilier plus de 1,77 million de personnes auprès de l'assurance sociale, plus de 1,71 million de personnes, l'assurance-chômage.

L'Assurance sociale du Vietnam guidera l'assurance sociale des villes et provinces pour proposer des budgets locaux, mobiliser des ressources auprès des entreprises et des bienfaiteurs pour soutenir davantage leurs cotisations en faveur des personnes participant à l'assurance sociale, l'assurance-santé des ménages. -VNA