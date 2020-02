Lê Ngoc Hoa, secrétaire de l’antenne du Parti communiste vietnamien de la commune de Tân My Chanh. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - «Le peuple au-dessus de tout». Telle est la devise que Lê Ngoc Hoa, secrétaire de l’antenne du Parti dans la commune de Tân My Chanh, a choisi d’adopter tout au long de sa carrière.



Située dans le Delta du Mékong, Tân My Chanh a été l’une des premières localités de la province de Tiên Giang à avoir rempli, dès 2014, tous les critères de la Nouvelle Ruralité. Elle est aussi l’un des plus importants producteurs de pamplemousses à peau verte et de cantaloups.



Lê Ngoc Hoa explique : «L’entente entre les autorités et la population est la clef du succès. Les responsables doivent convaincre la population du bien-fondé du plan d’action et de la nécessité de l’appliquer. C’est de cette manière que les habitants s’impliquent et accordent leur confiance».



Lê Ngoc Hoa a servi dans l’armée pendant treize ans avant de rentrer dans sa province natale en 1988. Il a assumé plusieurs postes importants au sein de sa commune, comme la vice-présidence de l’Association des agriculteurs, la direction de la coopérative et la présidence du comité populaire. Aujourd’hui, secrétaire du Parti et président du conseil populaire de Tân My Chanh, Hoa dirige treize cellules du Parti et gère leurs 310 membres. Depuis plusieurs années, il encourage les agriculteurs à moderniser leurs exploitations maraîchères et à appliquer les normes biologiques de VietGap dans la fruiticulture. Ces nouvelles techniques de production ont permis d’améliorer significativement le revenu annuel par habitant qui avoisine désormais 60 millions de dongs (2.350 euros).



S’il peut se montrer sévère envers les pollueurs et les contrevenants à la loi, Hoa sait aussi se montrer compréhensif et attentif aux attentes de la population.



Nguyên Van Thô, un habitant de Tân My Chanh, affirme : “Hoa a été le principal guide du programme d’instauration de la nouvelle ruralité de notre province. Il s’est impliqué dans tous les mouvements de production agricole. Il a été secrétaire du parti de notre commune pendant 8 ans et les actions qu’il a menées au cours de cette période ont toujours été bénéfiques pour les habitants».



Agé de 60 ans, Hoa devrait bientôt partir à la retraite. Mais il entend poursuivre ses activités communautaires.



«Même à la retraite, je resterai au service de la population. Je répondrai toujours présent quand les autorités et les habitants auront besoin de moi».



Fidèle au Parti depuis plus de 40 ans, Lê Ngoc Hoa est un exemple pour les jeunes responsables de sa localité.-VOV/VNA