Hanoi (VNA) - Le jeune nageur vietnamien Nguyên Huy Hoang a remporté jeudi 5 décembre une médaille d’or et battu le record des Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games) au 1.500 m libre masculin avec un chrono de 14:58:14.

Le jeune nageur vietnamien Nguyen Huy Hoang a décroché une médaille d’or et battu le record des SEA Games au 1.500 m libre masculin. Photo: VNA

Il s’agit du deuxième record de Nguyên Huy Hoang aux SEA Games 30 aux Philippines. Il a établi un nouveau record au 400m nage libre et a remporté la médaille d’or lors des compétitions du 4 décembre.Son coéquipier, Nguyên Huu Kim Son, a obtenu une médaille de bronze au 1.500m nage libre.Cependant, la star de la natation vietnamienne Nguyên Thi Anh Viên a raté la médaille d’or au profit de la Singapourienne Elena Petersen au 50 m dos. La nageuse vietnamienne a touché le mur à 29h64, à seulement 24% de la seconde derrière sa rivale.Au 50 m papillon masculin, Le Nguyen Paul a terminé quatrième en 24:08.Un peu plus tôt, l’escrimeur Nguyên Tiên Nhat a remporté une médaille d’or alors qu’il s’est facilement imposé face au Malaisien Koh I Jie 15-5 dans la finale de l’épée masculine.Le même jour, l’équipe de volley-ball féminine vietnamienne a remporté un ticket pour disputer la finale après une victoire serrée 3-2 contre l’Indonésie.De plus, le trio Ly My Van, Ly Ngoc Tai et Ngo Ron ont remporté une médaille de bronze après une défaite 6-13 contre des athlètes malaisiens en demi-finale de pétanque. – VNA