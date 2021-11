Hanoi (VNA) – Le Musée d’ethnographie du Vietnam a inauguré dimanche 21 novembre une salle de découverte, notamment pour les enfants. Cette manifestation vise à célébrer la Journée vietnamienne du patrimoine (23 novembre).

Située dans le bâtiment "Canh diêu" (Cerf-volant) consacré à la culture des pays de l’Asie du Sud-Est, la salle de découverte est conçue avec de nombreux différents espaces permettant aux visiteurs de découvrir la richesse de la culture vietnamienne ainsi que mondiale via les activités expérientielles.

Une salle de découverte s’ouvre au Musée d’ethnographie du Vietnam. Photo: CVN



"À la différence des espaces d’exposition fixes qui présentent des objets derrière des vitrines, la salle de découverte du Musée d’ethnographie encourage l’interaction de visiteurs via des activités expérientielles avec le soutien de la technologie", a informé le Docteur Bùi Ngoc Quang, son directeur adjoint.



Les visiteurs ont l’occasion de mieux comprendre la culture traditionnelle des 54 ethnies vietnamiennes en participant à des jeux folkloriques, en produisant eux-mêmes des jouets traditionnels, en lisant des livres, en regardant des films sur les festivités, mœurs et coutumes…



"Après une longue période obligée de rester à la maison en raison de la crise sanitaire, je suis heureuse aujourd’hui de participer à cet événement. Ce type d’activité permet une résurgence des jeux traditionnels dans un lieu public et une découverte de la culture vietnamienne via la technologie", a témoigné Hà Anh, une élève hanoïenne.



Destination de choix

Des jouets faits par des enfants. Photo: CVN



Depuis une dizaine d’années, le Musée d’ethnographie est un des plus attrayants pour les visiteurs tant vietnamiens qu’étrangers. Lieu de conservation et de mise en valeur de l’identité culturelle vietnamienne, surtout celle des minorités ethniques, il s'est affirmé parmi les musées nationaux.



Depuis son ouverture il y a une vingtaine d’années, cet établissement a accueilli environ 6 millions de visiteurs dont 2 millions d’étrangers.



Ce succès, il le doit au renouvellement constant de ses activités. Par exemple, de nombreux programmes de présentation de métiers traditionnels ont été organisés en y associant directement des artisans. Par ailleurs, chaque année, lors du Nouvel An lunaire, de la Journée internationale des enfants (1er juin) et de la Fête de la mi- automne, l’établissement organise de nombreuses activités pour les enfants.



Le musée s’est classé à plusieurs reprises dans la liste des plus attirants d’Asie, classement établi par le célèbre site de voyage TripAdvisor. Il s’est vu décerner de nombreux prix dont celui de "Destination la plus attrayante du Vietnam".



L’ouverture de cette salle de découverte contribuera grandement à la promotion des valeurs patrimoniales, ainsi qu’à la sensibilisation sur l’importance de protéger la culture traditionnelle nationale. – CVN/VNA