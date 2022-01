Hanoi (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA) a proposé au Premier ministre de fournir plus de 9.877 tonnes de riz pour aider les ménages dans le besoin pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) et la période entre deux récoltes au début 2022.

Des sacs de riz sont livrés aux personnes dans le besoin. Photo : VNA

Le MoLISA a déclaré le 20 janvier que la quatrième vague de Covid-19 a entraîné nombre de personnes dans des difficultés telles que les pertes d’emploi, la réduction des congés d’ancienneté et de revenus.Pendant ce temps, des conditions météorologiques anormales comme les orages de grêle, les inondations et la sécheresse ont également engendré des difficultés pour de nombreuses personnes, en particulier les minorités ethniques, les familles pauvres et quasi pauvres.Devant cette situation, sept provinces durement touchées par l’épidémie de Covid-19 et les catastrophes naturelles, à savoir Tây Ninh, Cao Bang, Phu Yên, Ninh Thuân, Nghê An, Gia Lai et Quang Binh, ont demandé au Premier ministre d’accorder plus de 11.448 tonnes de riz pour venir en aide à 197.952 ménages, soit 658.525 personnes, pendant le Têt et la période de soudure.Dans l’immédiat, le MoLISA a proposé que plus de 9.877 tonnes de riz soient livrées gratuitement aux sept provinces. Cela comprend environ 6.902 tonnes pour 141.659 ménages avec 460.147 personnes pendant le Têt, et 2.975 tonnes pour 56.293 ménages avec 198.378 personnes pendant la période entre deux récoltes. – VNA