Hanoï (VNA) - Le Mois d'action pour les enfants sera lancé en juin, sur le thème "Ensemble pour protéger les enfants et donner la voix pour prévenir et lutter contre les abus et la violence à leur encontre ».

La cérémonie de lancement est prévue entre le 27 mai et le 1er juin et un meeting en l’honneur de la Journée mondiale contre le travail des enfants aura lieu le 12 juin.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a demandé aux Comités populaires provinciaux et municipaux d'ordonner aux services et organes compétents locaux d'élaborer des plans de collaboration dans l’organisation d'activités dans le cadre du Mois d'action pour les enfants. En fonction des conditions locales, la cérémonie de lancement du Mois dans la localité devrait être organisée à fin mai ou à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, le 1er juin.

Les localités devront organiser des campagnes de communication pour améliorer la conscience et les compétences des enfants, familles et de toute la communauté en matière de lutte contre toutes les formes d'abus et de violences à l'encontre des enfants. -VNA